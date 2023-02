ตื่นเต้นเจ้าสาวสวยที่สุด ต้อนรับทางการน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจ้อ เปิดภาพหวาน โอ๊ค ภควา หมั้น ปอย ตรีชฎา สวมแหวนรักของอาม่า วิวาห์เดือนหน้า

วันที่ 2 ก.พ.66 เพจร้านอาหารดัง Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ เผยภาพนักธุรกิจหนุ่ม ทายาทร้าน โอ๊ค ภควา กับ นักแสดงสวยสะกดอย่าง ปอย ตรีชฎา พร้อมข้อความสุดยินดีว่า หมั้นแล้วนะ ด้วยแหวนสุดรักของอาม่า ขอต้อนรับน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจ้ออย่างเป็นทางการนะคะ ขอให้รักกันทุกวันให้เหมือนวันนี้ และแก่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะ #เตรียมผั่งเต๋ #เกียมตัดกู๋นงานแต่ง

ก่อนจะโพสต์ภาพหวานของทั้งคู่อีกหลายโมเมนต์ พร้อมข้อความว่า ดอกโบตั๋นที่บ้านอาจ้อวันนี้สีชมพูหวานที่สุดแล้ว หากันจนเจอ #ปอยโอ๊ค โดยนอกจากมีคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากแล้ว โดยได้ฤกษ์วิวาห์วันที่ 1 มีนาคม นี้

ด้านคนดังและเป็นคนสนิทกับ ปอย ตรีชฎา อย่าง จ๋า อลิษา หรือ จ๋า ทิฟฟานี่ ทายาทเจ้าของทิฟฟานี่โชว์ พัทยา และนักธุรกิจสาว ออกมาโพสต์ร่วมแสดงความยินดีกับปอยด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดด้วยว่า Congratulations to my sis Poy , can’t wait for the big day we are all excited to see the most beautiful bride