จากเจ้าก้อนในวันนั้น “น้องเป่าเปา” ลูกสาว “บี้-กุ๊บกิ๊บ” ขอทำสิ่งนี้ แฟนคลับลงความเห็นน้องโตเป็นสาวแล้ว

เป็นหนี่งครอบครัวคนดัง ทีมีแฟนคลับติดตามและอ็นดูในความน่ารักของลูกๆเป็นอย่างมาก สำหรับครอบครัวของ “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” และ “บี้ ธรรศภาคย์” โดยหลังจากที่แต่งงานกันด้วยพิธีอย่างศาสนาคริสต์ ตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจ 2 คน คือ “น้องเป่าเปา-น้องเป่าเป้ย์”

และหากใครที่ติดตามบ้านนี้มาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่า ลูกสาวคนแรก น้องเป่าเปา นั้นมีฉายาว่า เจ้เปาบางพลี และก็จะได้เห็นพัฒนาการของน้องเป่าเปามาตั้งแต่แบเบาะ จนตอนนี้โตเป็นพี่สาวแล้ว และสิ่งที่ตอกย้ำคนเป็นแม่ ว่าลูกสาวโตแล้วนั้นก็คือ น้องเป่าเปา วัย7ขวบ ที่กำลังจะขึ้น ป.1 ได้มาขอคุณพ่อคุณแม่เจาะหูแบบจริงๆ หลังจากเมื่อตอนเป็นเด็กน้อย เธอใช้สติ๊กเกอร์ติด

โดย กุ๊บกิ๊บ ได้ลงภาพความน่ารัก พร้อมเผยว่า *My big girl Paopao 😊💕💘 i love you so much ต้าวก้อนที่แปะสติกเกอร์ตุ้มหูในวันนั้นสู่พี่ ป.1 ที่เจาะหูจริงเตรียมต้อนรับ7 ขวบในวันนี้ 😊 นางขอไปเจาะเอง นางก็กล้าๆกลัวๆแต่ก็ตั้งใจแน่วแน่ป๊ากับม๊าก็เลยพาไป เอ็นดูลูกมากค่ะ เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะต้าวก้อนของแม่ ❤️ #เจ๊เปาบางพลี ท่ามกลางลุงป้าน้าอาในวงการ และแฟนๆ ต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นสาวแล้วสวยมากๆ