มดขึ้นไอจี วุ้นเส้น อวยพรวันเกิด นิกม์ หวานกว่านี้มีอีกไหม

วันเกิด นิกม์ ธนะภูมิกุล หวานใจทั้งที งานนี้ วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ขออวยพรวันเกิดแฟนแบบหวานๆ ผ่านไอจี

พร้อมกับเขียนแคปชั่น ว่า Happy birthday to my special one ❤️ you always be my day 1

งานนี้เพื่อนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิด พร้อมกับแซวความหวานของเพื่อนสาวว่า Happy Birthday kaa คุณนิ๊กแฟนคุณวุ้น!! , คลั่งรัก, มดขึ้นไอจีละค่าาา 😍🥰,เบาๆหน่อยยยย 😍😍, So so cuteeeee 😍 Happy birthday ka ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : vjwoonsen