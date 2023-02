ต่อ ธนภพ รีเซ็ตปรับปรุงตัวในวันเกิด ขออย่าโฟกัสรัก ขำ คนทักหน้าเหมือน พีพี

นักแสดงหนุ่ม ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร มาร่วมงาน Carrier Invent Your Happiness Land ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา และได้เผยถึงวันเกิดที่ตรงกับวันแห่งความรัก ถือโอกาสขอรีเซ็ตปรับปรุงตัวเองทุกปีในวันเกิด เผยชีวิตรัก อยากให้โฟกัสหลังมีครอบครัว

ก่อนที่จะเปิดใจ คนแซวหน้าเหมือน พีพี กฤษฏ์ ในงาน Carrier Invent Your Happiness Land ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

วันเกิดที่ 14 กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์นี้มีแพลนยังไงบ้าง? “แพลนปีนี้ควบเลยครับ ถ่ายซีรีส์ Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติกาล (ไม่มีฉลองอะไร?) ผมว่าอาจจะต้องเป็นหลังหรือก่อนวันเกิดมากกว่า แต่ก่อนน่าจะยากครับ ช่วงนี้คิวโหด”

เกิดในวันแห่งความรักพิเศษยังไง? “ก็รู้สึกเท่เป็นพิเศษ หลายๆ คนอาจจะคิดว่าคนทั้งโลกต้องอวยพรเราแน่ๆ แต่จริงๆ เขาอวยพรเพราะคนรักเขา คือพอมันเป็นวันเกิดผม ผมไม่มีทางพูดว่าผมไม่ชอบวันเกิดตัวเอง มันคือวันที่ดีเสมอนั่นแหละ ไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้ความสำคัญในวันพิเศษขนาดนั้นอยู่แล้ว”

เพื่อนๆ จะไม่ค่อยอยู่ในวันเกิดเรา? “ในช่วงเราเด็กๆ ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่หนักกว่าเดิมอีกครับ ยิ่งโตขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องงานละ มันเป็นหน้าที่การงานทุกคน ทุกคนโตขึ้นนานๆ ก็จะได้เจอที วันเกิดก็เจอกันยากขึ้น”

โตขึ้นอีก 1 ปี? “ผมจะรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับทุกๆ วันเกิดผมจะใช้เวลานี้รีเซ็ตตัวเองใหม่ที่รู้สึกว่าอะไรที่อยากปรับปรุง โตขึ้นอีกปีก็เอาหน่อยครับ จริงๆ ปีนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเริ่มให้รางวัลตัวเองเป็นของขวัญวันเกิด เราก็เริ่มใช้คนขับรถเพื่อช่วยเรา

เพราะเราไม่ไหว พูดตรงๆ เลย ครบรอบครึ่งปีหลังจากที่ปรับเปลี่ยนที่อยู่ มันก็หนักขึ้นเยอะ บวกกับโปรเจ็กต์ที่เราทำมันหนัก ด้วยสุขภาพด้วยก็ได้เวลาที่เลิกดื้อ จริงๆ มันหลายปีมากแล้วที่โดนบี้ว่าอย่าขับเองเลย พูดตรงๆ เราดื้อ”

ทำไมถึงเปลี่ยนใจ เคยเกิดอุบัติเหตุ? “วนกลับมาที่เรื่องพ่อแม่ เริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มขับรถได้ไม่ดีเท่าเดิม เราก็รู้สึกว่าถ้ามีเราก็ซัพพอร์ตพ่อกับแม่ได้ด้วย มันเลยทำให้เราตัดสินใจง่ายเลยทีนี้”

โปรเจ็กต์เดือนนี้ยับ? “มีหลายอันเหลือเกิน ปีนี้มันจะมาเป็นทอดๆ เดี๋ยวหลังซีรีส์ Midnight Museum ก็จะมาอีกเรื่อง อยากได้ชิ้นงานที่ดี ผมรวมทีมกัน ไม่ได้ตั้งเป็นบริษัทกัน เรียกว่าเป็นงานแพสชั่นแล้วกันในฐานะนักแสดงที่จริงจังกับการแสดง เรายังไม่รู้ว่าเราพัฒนาไปได้ถึงจุดไหน เพราะเราคุยกับผู้ร่วมงานหรืออาจจะร่วมงานกับเราหลายๆ คน ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่มันใช้เวลาขั้นต่ำ 2 ปีแน่ๆ”

มีเวลาให้ความรักบ้าง? “มีครับ ผมบาลานซ์ชีวิตตัวเองขึ้น หลักๆ ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับMidnight Museum ค่อยๆ ไล่โตไปด้วยกัน เพราะปีนี้โปรเจ็กต์ที่ผมตัดสินใจทำแผนงานตัวเองออกมาน่าสนใจหมด

แล้วก็น่าจะต่างกันทั้งหมด ทั้งบทบาท ตำแหน่ง หลังจาก Midnight Museum คือพอโตมาถึงจุดหนึ่ง เราจะรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนควรพัก จะให้ผมมาทำงานเหมือนก่อนหน้านี้ พูดจริงๆ ว่าร่างกายผมไม่ไหวแล้ว มันถึงจุดที่เราเร่งได้ แต่ต้องผ่อนด้วยครับ

เรานับว่าเวลาที่เราลองเอาตัวเองออกจากงานนั่นคือการพักแล้ว มันได้ทั้งการอยู่กับครอบครัว คนรัก เพื่อน ใครก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกกับเราและเราหยุดความคิดเราได้แป๊บนึงก็รู้สึกรีแลกซ์ขึ้น”

มีโอกาสได้เห็นรูปคู่ในวันวาเลนไทน์บ้างไหม? “ผมว่าพี่ๆ รู้อยู่แล้ว แล้วก็รู้เหตุผลอยู่แล้วด้วย ผมตัดสินใจแล้วว่านี่คือทางที่ดีที่สุด ณ วันนี้ ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ดีสุด”

เหมือนเขาไปใช้ชีวิตเมืองนอกคนเดียว? “เชื่ออย่างนั้นเหรอ มันก็มีแหละ แต่สุดท้ายผมว่าไม่ต้องโฟกัสเรื่องนี้หรอก สุดท้ายค่อยโฟกัสตอนที่ผมมีครอบครัวเหอะ เราคิดกันขึ้นมาเองเรื่องแฟน ผมว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าผมโฟกัสกับงานมากๆ แฟนๆ ทุกคนก็เห็นว่าผมทุ่มเทให้พวกคุณขนาดไหน อยู่กับผมก่อน”

ตอนนี้ก็คือยังคบกับคนนี้? “ใช่ครับ”

ล่าสุดคนแซวว่าหน้าเหมือน พีพี กฤษฏ์? “เหมือนมั้ย ไม่เหมือน คือร่วมงานกับพีพีทุกครั้ง สนุกทุกครั้งครับ ถ้ามุมผมไม่เคยไม่ชอบหน้าน้อง แล้วก็ไม่ชอบที่มีคนบอกว่ามีคนหน้าเหมือนแล้วยังไม่ได้เจอ คือตอนที่ผมอยู่ค่ายแล้วพีพีเข้ามาแรกๆ ผมไม่เคยเห็นหน้าพีพีเลย แล้วผมเดินสวนทุกคนก็จะบอกว่ามีคนหน้าเหมือนต่อด้วยนะ เราก็แบบ…มันมีเหรอ มันเหมือนตรงไหน”

พอเจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าเหมือน? “เจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเลอะเทอะ เอาอะไรมาเหมือน ไม่ เมื่อก่อนพีพีอ้วนกว่านี้ มันเลยไม่เหมือน เพราะเมื่อก่อนผมผอมกว่านี้ พีพีอ้วนกว่านี้ มันจะมีความต่างกันบางมุม แต่ตอนนี้มันก็ใกล้กันแหละ แต่ก็เริ่มไม่แล้ว ตั้งแต่ผมทำน้ำหนักขึ้นไปตอนหนัง One For The Road ครับ มีพักนี้ที่เอาน้ำหนักลงมา”

แฟนๆ บอกอยากเห็นเราร่วมงานกัน? “คือถ้ามีโอกาสจะดีมากครับ เพราะผมชอบเอเนอร์จีพีพี รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสแล้วมันเหมาะ ผมไม่มีกำแพงเรื่องเพื่อนร่วมงานอยู่แล้ว”

เอเนอร์จีพีพีมันเป็นยังไง? “ผมรู้สึกว่าไม่ต้องเครียด แต่แข็งแรง”