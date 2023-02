คิมซอนโฮ พระเอกคนดัง เหมาขนมรสมะเขือเทศ ลังใหญ่ กลับเกาหลีใต้ หลังมาร่วมงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11-12 ก.พ. ที่ผ่านมา

13 ก.พ. 2566 – งานนี้ดูเหมือนจะติดใจรสชาติขนมไทยเข้าเสียแล้ว สำหรับ “หัวหน้าฮง” หรือ คิม ซอน-โฮ นักแสดงคนดัง หลังจากที่เดินทางมาร่วมงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย “KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK ONE TWO THREE SMILE” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 11-12 ก.พ. ที่ผ่านมา

แต่ดูเหมือนการมาไทยหนนี้ของ “หัวหน้าฮง” นอกจากมิตรภาพและรอยยิ้มจากแฟน ๆ ชาวไทยแล้ว ขนมไทย น่าจะตกพระเอกหนุ่มแดนกิมจิเข้าอย่างเต็ม ๆ

ภายหลังจากโลกทวิตเตอร์ได้แชร์ภาพขณะที่ ซอนโฮ กำลังเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งบันทึกภาพโดย ทีมสนามบินทวิตเตอร์ โดยพบว่านอกจากกระเป๋าเดินทางของเจ้าตัวแล้ว พบว่ายังมี ขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ ยี่ห้อดังลังใหญ่ขนาดพอ ๆ กับประเป๋าเดินทาง ถูกขนกลับไปยังแดนโสมขาวด้วย

งานนี้สงสัยขนมเจ้าดังขวัญใจคนไทยหลายคน มีขาดตลาดอีกแน่ ๆ

PHOTO : ทีมสนามบินทวิตเตอร์