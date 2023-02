เซอร์ไพรส์หลังวาเลนไทน์! แพทริเซีย ประกาศข่าวดี ตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว คนบันเทิง-แฟนคลับแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบ

กระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ยินดีกับ สาวแพทริเซีย กู๊ดที่ออกมาประกาศข่าวดีของตนเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เธอนั้นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้ว หลังเข้าพิธีวิวาห์กับไฮโซหนุ่ม โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แถมมีข่าวว่า

แน่นอนว่า ๆ หลาย ๆ คนแอบทายถูก หลังจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แฟน ๆ แอบเห็นว่าสาวแพทดูผิวพรรณรูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้น หลังจากที่เธอลงภาพตัวเองขณะกำลังนั่งหม่ำๆ อาหารสุดแสนอร่อยกับสามีจนแซว ๆ กันว่าอุบข่าวดีเรื่องมีเบบี๋ หรือน้องมาแล้วใช่หรือไม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สาวแพทริเซียออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “Surprise!! Incredibly excited to announce that we are expecting our little one in 2023..(เซอร์ไพรส์!! ตื่นเต้นเหลือเกินที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่า พวกเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยในปี 2023 ค่ะ)” พร้อมแนบภาพรูปชุดเด็กทารกแรกเกิด ประหนึ่งไว้รอต้อนรับทายาทคนแรก

งานนี้ เหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบ ทางทีมข่าวสดก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแพทริเซียและหนุ่มโน้ตด้วยเช่นกัน