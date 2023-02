เหล่านักแสดงร่วมติดริบบิ้นสีฟ้า ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ แห่งเกาะอังกฤษ BAFTAs ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลก

เคต แบลนเชตต์เป็นหนึ่งในกลุ่มดาราและทูตสันถวไมตรีแห่งสหประชาชาติที่กล่าวสุนทรพจน์ใน งานประกาศรางวัล BAFTA (British Academy Film Awards) ประจำปี 2566

องค์การผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประกาศว่าทูตสันถวไมตรีขององค์การ ได้แก่ นักแสดงหญิงชาวอังกฤษ เคต แบลนเชตต์, กูกู เอ็มบาธา-รอว์, อดีตนักว่ายน้ำโอลิมปิก ยูสรา มาร์ดินี และคนอื่นๆ จะร่วมกันติดริบบิ้นสีน้ำเงินในพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์ British Academy Film Awards ประจำปี 2566 “เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลก”

“เหล่าศิลปินได้รับเชิญให้ร่วมกันติดริบบิ้นสีฟ้า #WithRefugees เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเห็นอกเห็นใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องออกจากประเทศหรือบ้านของตนเองเพราะสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร” สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่า “ขณะนี้มีผู้พลัดถิ่นกว่า 103 ล้านคนทั่วโลก”

ถ้อยแถลงขององค์กรอ้างถึงความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในซีเรีย และเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดในตุรกีและซีเรีย ซึ่งหลังจากนั้นมีผู้เสียชีวิต 35,000 คน ตามรายงานของ NBC News

“ริบบิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราที่มีต่อทุกคนที่ถูกบังคับให้ต้องอพยพออกจากบ้าน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและมาจากไหนก็ตาม” เอ็มบาธา-รอว์ วัย 39 ปี

“มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่ได้เห็นศิลปินจำนวนมากสวมริบบิ้นสีน้ำเงินในค่ำคืนนี้เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลก” มาร์ดินี วัย 24 ปี ซึ่งเป็นชาวซีเรียกล่าวเสริม “ผู้คนในประเทศของฉัน และอีกหลายคน กำลังเจ็บปวด พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา พวกเราทุกคนต้องการสันติภาพ”

องค์กรยังอ้างอิงถึงภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอย่าง The Swimmers, Bad Axe และ Marcel the Shell with Shoes On โดยระบุว่า “หัวข้อของมนุษย์เกี่ยวกับการพลัดถิ่น การพลัดพราก และการสูญเสียมีอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฤดูกาลนี้”

เคต แบลนเชตต์ วัย 53 ปี กล่าวชื่นชมผลงานเหล่านี้โดยระบุว่า “สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์คือการที่หนังดึงเราเข้าสู่หัวข้อของมนุษย์ที่น่าสนใจเพื่อเปิดเผยเรื่องราวที่เชื่อมโยงเราทุกคน”

“เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้พบกับผู้ลี้ภัย ในสถานที่ต่างๆ เช่น เลบานอน จอร์แดน หรือบังกลาเทศ ที่นี่ในสหราชอาณาจักร หรือที่บ้านในออสเตรเลีย สิ่งที่ทำให้ฉันสะเทือนใจไม่ใช่ “ความเป็นอื่น” ของพวกเขา แต่เป็นสิ่งที่เรามีเหมือนกัน” เธอกล่าวเพิ่ม

เคต แบลนเชตต์ เตรียมเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Tár ในพิธีที่กำลังจะมีขึ้นในลอนดอน

“ฉันภูมิใจมากที่ได้รับบทนี้” นักแสดงหญิงกล่าว “ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สำคัญไปกว่าการยืนเคียงข้างผู้ลี้ภัยและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

เว็บไซต์ของสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุอีกว่า ความร่วมมืออื่นๆ ที่แบลนเชตต์ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ ซีรีส์ภาพยนตร์ที่สำรวจ “หัวข้อของความยืดหยุ่นของมนุษย์ ความหวัง และบ้าน” ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020

เริ่มด้วยงานประกาศรางวัล BAFTA ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา “การติดริบบิ้นสีน้ำเงิน #WithRefugees บนพรมแดงเป็นการสื่อภาพที่ทรงพลังว่าทุกคนมีสิทธิ์แสวงหาความปลอดภัย ไม่ว่าใคร ที่ไหน เมื่อไรก็ตาม” ข้อความจาก UNCHR

ที่มา : PEOPLE