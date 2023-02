ช่วยรักษ์โลกแต่ลั่นมากโมเมนต์นี้ เพลงซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ ก็มา เธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอ เท่าไร… ไฮโซพก โพสต์คลิปโบรแมนติก โมเมนต์ขี่จักรยานไปดินเนอร์ เห็นแล้วจิ้นไปอีก

หลังกลับมาโสด ในวันเกิดปีแรกหลังโสดของ ไฮโซพก พรประภา อดีตหวานใจนางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ต่างมูฟออน โดย ไฮโซพก โพสต์ภาพวันเกิดปีนี้เมื่อไม่กี่วันกับครอบครัวอบอุ่น ทั้งพ่อแม่พี่น้องๆ รวมทั้งนางเอกและดาราสาวหวานใจจองน้องชายก็มาร่วมฉลองในวันเกิดด้วย พร้อมแคปชั่นขอบคุณกับความรักที่ได้รับว่า

“Thank you for all the love and patience with me all these years. Love you guys to the moon and back. Thank you for all birthday wishes krub. #love #family”

ขณะที่ล่าสุด ไฮโซพก โพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่ การขี่จักรยานไปดินเนอร์กับเพื่อนหนุ่ม พร้อมเพลงท่อนดังว่า เธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอ เท่าไร ลองมองบนฟ้าแสนไกล รักเธอได้มากกว่านั้น ถ้าหากยังไม่รู้…… (เพลงซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ – THEMOONWILLALWAYSBEWITHME)

โมเมนต์เห็นแล้วจิ้นเลย สองหนุ่มขี่จักรยานคันเดียวกัน หัวเราะกันลั่น พร้อมข้อความว่า “Bromantic เลยไปหละ” , “We’re saving the earth”