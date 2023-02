แพทริเซีย อวดท้องน้อย แฟนๆ เซอร์ไพรส์เบบี๋โตเร็วมาก แห่ทายเพศ

หลังประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก มีทายาทให้กับตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ชาวโซเชียลแห่ยินดีอย่างล้นหลาม สำหรับคุณแม่ แพทริเซีย กู๊ด ได้ออกมาอวดท้องป่อง ทำเอาแฟนๆ เซอร์ไพรส์หนัก ต่างชื่นชมว่าคุณแม่สวยมาก อีกทั้งเบบี๋ยังแข็งแรงและโตเร็วไวอีกด้วย

งานนี้สมใจคุณพ่อ โน้ต วิเศษ สามีสุดที่รักที่อยากจะมีครอบครัว ด้วยใจพร้อม อยากมีทายาทสืบสกุล ไว้เป็นเพื่อนๆ น้องสายฟ้า-น้องพายุ โดย แพทริเซีย ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศระหว่างที่ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่น พร้อมเขียนแคปชั่นบรรยายว่า I think i ate too much

ทางด้านแฟนๆ เห็นแล้วอดชมไม่ได้ว่า คุณแม่สวยมากคะ, wow น่ารักที่สุดค่ะ, Babyเริ่มตัวโตแล้ว, ขอให้เบบี๋มีลักยิ้มเหมือนคุณแม่นะคะ, ลุ้นๆๆ ขอให้น่ารักน่าเอ็นดูแบบเบบี้เกลลลลล, ท้องใหญ่เร็วมากกเหมือนคนท้อง4เดือนเลยคะของเรายังไม่ออกเลย, ว้าว ลูกชายมาแน่ๆ ขอเดานะคะ