Yes Indeed เดินสายแก้บน เล่นดนตรีเปิดหมวกกระหึ่มเอเชียทีค เซอร์ไพรส์แฟนคลับหอบดอกไม้ยินดี ได้เป็นศิลปินเต็มตัว ทำความฝันเป็นจริงสมใจ

เพราะได้ เลื่อนชั้น ทำความฝันเป็นจริงสมใจแล้ว!!! วง Yes Indeed ทั้ง 5 สมาชิก แพนเค้ก-อิสรีย์, พอร์ส-นรากร, มังกร-รัชชานนท์,ทะเล-ยศธกร, ตฤณ ขอกลับไปเดินสายแก้บน หลังเคยมูตั้งแต่ตอนเป็นวงเปิดหมวกว่าขอให้ได้เป็น ศิลปิน โดยจัดมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ ณ เอเชียทีค เรียกเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดสนั่น!

โดยทัวร์แก้บนในครั้งนี้ สมาชิกวง Yes Indeed แต่งตัวในชุดมาสคอตสัตว์สุดสดใส รวมตัวไปไหว้ศาลหน้า SIAM CENTER ต่อด้วย ไหว้ศาลเจ้าแม่ประดู่ เยาวราช และวาร์ปมาโชว์เพลง เลื่อนชั้น ซิงเกิลเปิดตัวกระแสมาแรง ที่ตลาดนัดจตุจักร ประตู 3 ก่อนจะมาถึงไฮไลต์

ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตเปิดหมวกสุดกระหึ่ม ณ เอเชียทีค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง 5 คน ได้รวมตัวและวันนี้พวกเขาได้กลับมาครั้งแรกในฐานะศิลปินเต็มตัว



บรรยากาศสุดคึกคัก แฟนคลับมารอให้กำลังใจกันมากมาย Yes Indeed เล่นดนตรีมอบความสุขให้ทุกๆ คนเหมือนทุกครั้ง และเล่นเพลง เลื่อนชั้น อย่างภูมิใจ พร้อมชวนแฟนๆ ร้องตามจนจบเพลง จนมาถึงโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์! แฟนคลับหอบเค้กและดอกไม้มาร่วมยินดีกับ Yes Indeed ที่ได้เป็นศิลปินแล้วอย่างสมภาคภูมิ ทำเอา แพนเค้ก อิสรีย์ นักร้องนำ กลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไว้ไม่อยู่ เป็นบรรยากาศซึ้งสุดๆน้ำตาคลอไปพร้อมรอยยิ้มด้วยความปลื้มปริ่ม!

แพนเค้ก อิสรีย์ เผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะที่เติบโตมาพร้อมๆ กับพวกเรา จนถึงวันนี้ที่เราได้ทำความฝันของตัวเองเป็นจริงขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราและทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเอง ขอบคุณที่ยังมองพวกเราเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกัน”

ติดตามเพลง เลื่อนชั้น และก้าวต่อไปของวง Yes Indeed ได้ทุกช่องทางของ White Music และ Yes Indeed : facebook: White Music, YouTube : Official WhiteMusic ,IG: whitemusicrecord ,Twitter: WhiteMusicClub