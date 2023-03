ว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลย เอมี่ ลั่นถ้ายังไม่แต่งจะด่าละ ยินดี เจเจ น้องชายขอ แพร เอมเมอรี่ ดาราสาวอดีตเกิร์ลกรุ๊ปแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติก เผยพบรักในงานแต่ง ซี-เอมี่

เป็นอีกคู่ที่ลุ้นข่าวดีเพราะคบหาดูใจกันมานานมาก สำหรับน้องชายนักแสดงสาว “เอมี่ กลิ่นประทุม” อย่างหนุ่ม “เจเจ เจตต์” กับแฟนสาว “แพร เอมเมอรี่” ดาราสาวสุดฮอต อดีตเกิร์ลกรุ๊ป บับเบิ้ลเกิร์ล หลายคนก็คอยติดตามเชียร์ว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่

ล่าสุด เอมี่ ก็ได้โพสต์คลิปน้องชายทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเล ว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลย พร้อมกับระบุข้อความว่า “And she said “yes” ……… FINALLY !!!! คบกันนาน จนแบบ ถ้ายังไม่แต่ง จะด่าละ Congratulations guys … love u with my whole heart” ท่ามกลางเพื่อนๆ คนบันเทิงและแฟนๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม

ขณะที่ เจเจ ก็โพสต์โมเมนต์หวานจุ๊บแฟนสาวชื่นมื่น พร้อมแคปชั่นสุดปลื้มปริ่้มว่า “She said yes #EmeryandJames” ด้าน แพร เอมเมอรี่ ก็โพสต์โชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชั่นว่า “He put a ring on it!” โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมาก เรียกว่ากรี๊ดกันลั่นเลย

โดย แพร ยังโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ เอมี่ และ ซี ศิวัฒน์ พร้อมเล่าที่มาการพบรักจนมีวันนี้ได้เพราะทั้งคู่ว่า “Without you two we wouldn’t be here today. เราสองคนพบรักกันในงานแต่งพี่มี่พี่ซี ถ้าไม่มีพี่ๆทั้งสองคน เราก็ไม่มีวันนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่พี่ๆมีให้กับเราสองคนเสมอ ฮืออออ พูดอีกก็จะร้องอีกแล้ววววว”