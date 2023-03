“พีพี กฤษฏ์” ปล่อยเต็มทุกเอนเนอร์จี้ เนรมิตแฟนมีตครั้งแรกในชีวิต!! “บิวกิ้น-หมาก-แอลลี่” ร่วมเซอร์ไพรส์ ในค่ำคืนสุดพิเศษ ใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA

มัดรวมทุกโมเมนต์ไว้แบบครบอรรถรส สำหรับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต!! ของศิลปิน PP KRIT (พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) ใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA ณ Royal Paragon Hall กับค่ำคืนสุดพิเศษ ที่โปรดักชัน ทั้งแสงสีเสียงจัดหนัก จัดเต็ม ไม่แพ้ครั้งไหน ๆ ทำเอาแฟน ๆ ตื่นตาตื่นใจ และว้าวไปกับทุก ๆ โชว์ ที่ พีพี ใส่เต็มทุกเอนเนอร์จี้ ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งปล่อยพลัง เพื่อเนรมิตค่ำคืนนี้ให้พิเศษสุด ๆ

เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมพลคนรัก พีพี ไว้อย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะแขกรับเชิญบนเวทีที่มาร่วมเซอร์ไพรส์กันแบบแน่น ๆ จุก ๆ จนฮือฮากันไปทั้งฮอลล์ เปิดเวทีแบบสุดปัง ด้วย 2 ซิงเกิลฮิต I’ll Do It How You Like It และ Fire Boy ในชุดกลิตเตอร์สุดระยิบระยับเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้สนั่นฮอลล์ ก่อนจะพูดคุยทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง พร้อมคัดคำถามจากแฟน ๆ ที่ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อน ขึ้นมาตอบอย่างสนุกสนานอีกด้วย จากนั้นจึงส่งเข้าซิงเกิลล่าสุดเพลง ลังเล โดยในรอบวันอาทิตย์ พระเอก MV ตัวจริงอย่าง ไมค์ พิรัชต์ ก็หอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ถึงบนเวทีอีกด้วย

ก่อนจะเปิดตัว #พีพีการละคร ละครเพลงเรื่องราวรัก ๆ ของพีพี กับ 4 ห้องหัวใจ ที่ พีพี และพี่พาเพลิน – วิศรุต ช่างแต่งหน้าคู่ใจ พากันเล่าเรื่องรักที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน จากนั้นจึงเปิดตัวแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ อย่าง หมาก ปริญ ที่มารับบทเป็นรุ่นพี่ที่เคยแอบปลื้ม งานนี้ทั้งร้องและเต้น เล่นบทพร้อมอิมโพรไวส์กันอย่างสนุกสนาน ทำเอาแฟนๆ ฟินกันแบบสุดๆ ต่อด้วยหัวใจห้องถัดไป กับสาวน้อย แอลลี่ อชิรญา ที่มารับบทเพื่อนร่วมชั้นที่แอบมีความรู้สึกดีๆ ต่อกัน ถ่ายทอดผ่านบทเพลง คนไม่คุย ได้อย่างน่ารักลงตัว แฟน ๆ ลุ้นกันต่อที่หัวใจห้องที่สาม ว่าจะใช่คนนั้นหรือไม่??!!! ก่อนจะเฉลยว่าเป็นห้องความรักที่ พีพี มีต่อครอบครัว พร้อมแขกรับเชิญสุดปัง กิ๊ก สุวัจนี ที่มารับบท หม่าม๊าเดือน คุณแม่ของพีพี กับการพลิกบทบาทครั้งแรก ที่มาร่วมแสดงละครเพลงและมาในเพลงแร็พแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน

เหมือนจะปิดฉากพาร์ท PP’s Love Story ลงเมื่อไฟดับลง แต่เสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ก็ดังกระหึ่มอีกครั้ง กับหัวใจห้องที่ 4 และแขกรับเชิญคนสำคัญ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ เพื่อนสนิทคนพิเศษ กับ 3 เพลงรัก อย่าง รักคุณเข้าอีกแล้ว, If I ain’t got you และเพลงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย Hidden Track เพลงแรกที่ทั้งคู่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันที่นี่ โดยทั้ง พีพี และ บิวกิ้น ต่างได้พูดความรู้สึกที่มีต่อกัน พร้อมขอบคุณกันและกัน ที่คอยให้กำลังใจ คอยช่วยเหลือสนับสนุน และเดินทางด้วยกันมาจนมีวันนี้ เรียกน้ำตาแห่งความตื้นตัน ความซาบซึ้งจากทั้งคู่ และจากแฟน ๆ ทั้งฮอลล์ จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเพลงแด๊นซ์แบบนอนสต๊อป Oop’s I did it again, Sexy Naughty Bitchy และเปิดตัวสองแขกรับเชิญคู่หู อย่าง JAYLERR และ ICE PARIS ที่ชวน พีพี แด๊นซ์กันสุดมันส์ในเพลง เกรงใจ, ดี๊ดี (Unexpected), MSN และเด็กมีปัญหา ก่อนจะปิดท้ายความประทับใจแบบสุดซึ้ง เมื่อชาวเลิฟลี่ (ชื่อเรียกแฟนคลับพีพี) และผู้ชมในฮอลล์ร่วมกันชมวีทีอาร์ที่แฟน ๆ ตั้งใจทำขึ้น เพื่อมอบให้ พีพี ในวันพิเศษวันนี้ ซึ่งทำเอาเจ้าตัวรวมถึงแฟน ๆ ในฮอลล์ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ซึ่งเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและอิ่มเอมใจที่พีพีและแฟน ๆ ต่างเป็นความสุขของกันและกัน จากนั้น พีพี จึงร้องเพลง “เธอทั้งนั้น” ใน เวอร์ชั่นอะคูสติก เพลงรักความหมายดี ๆ มอบให้กับแฟน ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณ เรียกไว้ว่าเป็นการปิดท้ายแฟนมีตติ้งอย่างสุดประทับใจ

พีพี กฤษฏ์ กล่าวว่า “พีรู้สึกดีใจจริงๆ ดีใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ ที่วันนี้มีคนที่รักพีและพีรักมารวมกันอยู่เยอะมากขนาดนี้ ไม่เคยคิดเลยว่าจากที่เราเคยไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลย วันนี้เราจะอยู่บนเวทีนี้ และทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆ งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดพี่ๆ สปอนเซอร์ที่น่ารัก อย่าง Lazada , ฮอนด้า สกู๊ปปี้ , Lay’s , The Concert Application และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้ แฟนมีตติ้งพีเป็นอย่างที่ฝันไว้ครับ ขอบคุณทีม PP Krit Entertainment ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานนี้ออกมาดีมากๆ มันคือความภูมิใจของทีมเล็ก ๆ ของพวกเรา ขอบคุณพี่เบล สุพล ถ้าไม่มีพี่เบล คอยช่วยเหลือ ดูแลในทุกๆ ส่วน งานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนมากๆ ครับ ที่ทำให้แฟนมีตติ้งครั้งนี้สมบูรณ์แบบ และที่สำคัญที่สุด พีอยากขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคน ที่พีก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรทำให้เขามารักพีได้ขนาดนี้ อะไรทำให้เขาทำเพื่อพีได้มากขนาดนี้ ถึงพีจะเป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยแสดงออก แต่เห็นและรับรู้ถึงความรักที่ทุกคนมีให้มาโดยตลอด พีจะไม่สามารถเป็นพีอย่างทุกวันนี้ได้เลยถ้าขาดทุกคน และยังขอยืนยันว่าจะทำทุกผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตาม และจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ ขอบคุณมากๆ ครับ”