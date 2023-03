ไม่พลิกโผ Everything Everywhere All at Once กวาด 7 รางวัลออสการ์

เรียกว่าไม่พลิกโผ เมื่อหนังตัวเต็งอย่าง Everything Everywhere All at Once กวาดรางวัลจากเวทีออสการ์ปีนี้ ไปได้มากสุด ซึ่งรางวัลที่ได้ล้วนเป็นรางวัลใหญ่ประจำเวที

รู้ผลกันไปเป็นที่เรียบร้อย กับการประกาศรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 95 ประจำปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ ดอลบี้ เธียเตอร์ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ซึ่งหนังแอ๊กชั่นคอมเมดี้ Everything Everywhere All at Once ที่เข้าชิงมากสุด 11 รางวัล ก็ทำไปได้มากสุดเช่นกันที่ 7 รางวัล ซึ่งล้วนเป็นรางวัลใหญ่ ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับฯยอดเยี่ยม, นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – มิเชล โหย่ว, นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – เจมี ลี เคอร์ติส, นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – คี ฮุย ควาน, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม และ ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

อีกเรื่องที่มาแรงไม่แพ้กัน ต้องยกให้หนังสงครามจากเยอรมัน All Quiet on the Western Front ที่เข้าชิง 9 รางวัล คว้าไปได้ 4 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม กำกับภาพยอดเยี่ยม และ ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

สำหรับรายชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์มีดังนี้

– ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Everything Everywhere All at Once

– นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

เจมี ลี เคอร์ติส จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once

– นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

คี ฮุย ควาน จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once

– ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front, Germany

– ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

Navalny

– เพลงประกอบยอดเยี่ยม

Naatu Naatu จากเรื่อง RRR

– ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม

Guillermo del Toro’s Pinocchio

– ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นยอดเยี่ยม

The Elephant Whisperers

– บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

Women Talking

– บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

Everything Everywhere All at Once

– นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

เบรนแดน เฟรเซอร์ จากเรื่อง The Whale

– นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

มิเชล โหย่ว จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once”

– ผู้กำกับฯยอดเยี่ยม

แดเนียล เชเนิร์ต – แดเนียล ควอน จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once

– ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

– กำกับภาพยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

– ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

Black Panther: Wakanda Forever

– งานเสียงยอดเยี่ยม

Top Gun: Maverick

– ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นยอดเยี่ยม

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

– ภาพยนตร์ขนาดสั้นยอดเยี่ยม

An Irish Goodbye

– ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

All Quiet on the Western Front

– เทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยม

Avatar: The Way of Water– ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Everything Everywhere All at Once

– แต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยม

The Whale

ที่มา : Oscars