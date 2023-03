เต็ม10ไม่หัก! ต้นหอม ศกุนตลา ช็อตฟิล พีกสัX! เจอชาวเน็ตตอกกลับ ดราม่ากราบเท้าแทน ‘แพท ณปภา’ ทำคนวงการบันเทิงแห่เมนต์ใหญ่

หลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่ง “แพท ณปภา” โดนดราม่าอย่างหนัก หลังออกมาเม้าธ์มอยเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่มีอายุห่างถึง 14 ปี ซึ่งกราบเท้า “แพท” ก่อนนอนทุกคืน ทำเอาชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงเข้ามาจวกยับ “แพท” อย่างหนักว่า “ไม่ให้เกียรติผู้ชาย”

ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองต่างกันไม่เห็นด้วยกับดราม่าจวกแพทอย่างแรง เข้ามาซัดกลับคนที่ดราม่าว่า เรื่องการกราบเท้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขา ซึ่งแพทไม่ได้บังคับให้เขาทำ และเราไม่ควรไปตัดสินเค้า การที่แพทออกมาเล่าอาจเป็นแค่บางโมเมนต์ เพราะ เราไม่ได้ไปรู้จักหรืออยู่กับเค้าตลอดเวลา

ล่าสุด (14 มี.ค.66) ต้นหอม ศกุนตลา ทราบถึงเรื่องดราม่าที่แพทโดนด่าไม่ให้เกียรติผู้ชาย ออกมาแชร์เรื่องราวช็อตฟิล เมื่อตัวไปเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่าแทน “แพท” เล่นเอาอ่านแล้วถึงกับช็อกเลยทีเดียว

โดย ต้นหอม ได้โพสต์ภาพที่ชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่ากราบเท้าแทนแพทว่า ‘อย่าว่าแต่กราบเท้าเลย กราบHEE ก็เรื่องเขา’ พร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่เห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวว่า “Comment of the day!! พีกสัX 55555 10 10 10 #made my day #ช็อตฟิลสายดราม่า”

ทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงพร้อมกันใจเข้ามาคอมเมนต์ชอบกันใหญ่ อาทิ เบนซ์ ปุณยาพร คอมเมนต์ว่า “ชอบบบบบบ” ขณะที่ “ใบเตย สุธีวัน” คอมเมนต์ว่า “ขำอะแม่” ด้าน “นัทนิสามณี” คอมเมนต์อีกว่า “จบ!!!!”

รวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบรัวๆ อาทิ จริงมาก ศรัทธาเป็นเรื่องของใครของมัน , เชื่อเถอะ เจริญทุกคน , ไอเลิ๊ฟ 5555555 , จริงเรื่องของเค้า และ เริ่ด 555555555

ขอบคุณอินสตาแกรม djtonhorm