กำลังใจจากเพื่อน! วี วิโอเลต โพสต์ซึ้งถึง ‘ก้อย อรัชพร’ หลังออกมาแถลงข่าวน้ำตาคลอ ยอมรับได้เลิกรากับแฟนหนุ่ม “นิกกี้ ณฉัตร” แล้ว

หลังจากก่อนหน้านี้ถูกจับตามองกันใหญ่กับคู่รักสายฮา “นิกกี้ ณฉัตร” กับ “ก้อย อรัชพร” ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง ก้อย และ นิกกี้ ถูกจับตามองว่า เป็นคู่รักส่อแววเลิกหรือเปล่า แถม “นุ่น สุทธิภา” โดนดราม่าถล่มถูกโยงว่าเป็นมือที่ 3 หรือเปล่า

จน “โกบอย” พี่สนิทสนมกับนิกกี้ได้โพสต์ไอจีเบรกเอี๊ยดทุกดราม่าว่า “ไปกันใหญ่แล้ว หยุดมโนและคิดกันไปเอง วันนี้ให้ฟังจากปากของทั้งคู่ได้ที่ช่องยูทูบของนิกกี้” ซึ่งดูเหมือนเรื่องราวทุกอย่างจะสงบลงไม่ได้ไม่นาน กลับมีเรื่องให้กระตุกต่อมเผือกขึ้นอีก เมื่อแก๊งเพื่อนของ “ก้อย” ได้พร้อมกันใจโพสต์สตอรี่ท่ามกลางหลายคนที่รอฟังความจริงจากปากของ นิกกี้-ก้อย

โดยหนึ่งในเพื่อนก็คือ นักร้องสาว “วี วิโอเลต” เพื่อนสนิทก้อย ได้โพสต์สตอรี่เป็นมีม ‘ริฮานน่า’ ชูแก้วไวน์พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า “ยุติธรรมแล้วนี่ หล่อนต้องเจอแบบนี้แหละ” ท่ามกลางกระแสข่าวโยงมือที่ 3

กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 “นิกกี้-ก้อย” ได้จับเข่าแถลงข่าวเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่า ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาเหตุของการเลิก เนื่องจาก ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วและไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆแต่แรก จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดตัดสินใจเลิกกันด้วยดีไม่มีทะเลาะขึ้นเสียงกัน พร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องของมือที่ 3

โดยหลังจากที่ “นิกกี้และก้อย” ได้เคลียร์ชัดถึงสถานะว่า เลิกราแล้วจริง ด้าน นักร้องสาว “วี วิโอเลต” เพื่อนสนิทก้อย ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจ “ก้อย” เป็นภาษาอังกฤษแบบมีซึ้งว่า “I admire your big beautiful heart. It’s the size of an ocean. You are such a strong, smart and kind woman. I have mad RESPECT for you. You deserve the best and all the happiness in the world. Your girl is always here for you love. All of us are! No one messes with our girl!”

ซึ่งมีความหมายว่า “ฉันชื่นชมหัวใจที่สวยงามของคุณ มันมีขนาดเท่ากับมหาสมุทร คุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ฉลาด และใจดี ฉันนับถือคุณมาก คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดและความสุขทั้งหมดในโลก ผู้หญิงของคุณอยู่ที่นี่เสมอเพื่อคุณที่รัก พวกเราทุกคน! ห้ามใครยุ่งกับผู้หญิงของเรา!”

