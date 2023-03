หน่อย-แอฟ-แมท ก็มาร่วมอวยพรด้วย แต้ว ณฐพร ร่วมวันเกิด ไฮโซประณัย อบอุ่นพ่อแม่2ครอบครัวพร้อมหน้า

โมเมนต์ทั้งหวานและอบอุ่น แต้ว ณฐพร เผยโมเมนต์วันเกิดหวานใจ ไฮโซประณัย พรประภา นอกจากได้เห็นภาพหวานของทั้งคู่ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดจากแฟนสาวสุดซึ้งมากๆว่า

“Wish all your journey would be full of love laugh and happiness na ka Happy Birthday @pranaip”

นอกจากนั้นยังเผยโมเมนต์สองครอบครัวพร้อมหน้า โดยนอกจากครอบครัวของไฮโซประณัย ที่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมฉลองวันเกิดลูกชาย ยังมีพี่ๆน้องๆ รวมทั้ง ไฮโซพก ร่วมฉลองวันเกิดน้องชาย คุณแม่นิดของสาวแต้วมาก็มาด้วย

ทั้งนี้มีเพื่อนๆคนบันเทิง อาทิ แดง ธัญญา , แอฟ ทักษอร , แมท ภีรนีย์ , หน่อย บุษกร และแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด ไฮโซประณัย กันแบบรัวๆ