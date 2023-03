เปิดตัวอลังการ ช่อง 3 Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ ประชันดารานับร้อยชีวิต

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 มี.ค. ที่ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีงาน “มหกรรมความบันเทิงครบรอบ 53 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 “Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ” รวมเหล่าดารา ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจดารานักแสดงในดวงใจหลายพันชีวิต

โดยบรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เหล่าแฟนคลับส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มด้วยความตื่นเต้น โดยช่วงขบวนกองทัพสตาร์พาเหรด เปิดตัวด้วยเพลง We will love you ที่ดังกระหึ่มพอๆ กับเสียงกรี๊ด กับโชว์อลังการ Opening Show สุดตื่นตาตื่นใจ

เริ่มต้นด้วยโชว์พิเศษกับการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงตัวพ่อ นำโดย บอย ปกรณ์, เกรท วรินทร, ณเดชน์ คูกิมิยะ, มาริโอ้ เมาเร่อ และหมาก ปริญ พระเอกขวัญใจมหาชนมากความสามารถ ออกมาต้อนรับกันสดๆ

นอกจากนี้ ยังมีนางเอกสาวสวยตัวเต็ง อย่าง เบลล่า ราณี, โบว์ เมลดา, ญาญ่า อุรัสยา, มิ้นต์ ชาลิดา, คิมเบอร์ลี่ นับเป็นการรวมตัวแก๊งซุป’ตาร์ที่ขึ้นโชว์ Buddy Car เสิร์ฟความสวย ความน่ารัก ท้าแดด มาทักทายแฟนคลับ ถึงการกลับมาพบเจออีกครั้ง ฉลองครบรอบ 53 ปี ต่อด้วยขบวนรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio กับเด็กแว้นสุดหล่อขับวนรอบสนาม

งานนี้ได้พิธีกรสุดฮา อย่าง “ดีเจนุ้ย” และสาว “แพท ณปภา” ต่อมาได้มีการเปิดตัว 2 Queen ตัวแม่ ผู้จัดการทีมสีเหลือง แอน ทองประสม และสีม่วง เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาปะทะหน้ากันแบบสับๆ เรียกว่าแฟนคลับใจจดใจจ่อ ลุ้นกันทุกวินาที