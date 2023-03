“นิ้ง-เจเจ” ขนทีมนักแสดง เปิดตัวรอบเวิล์ดพรีเมียร์ “แสงกระสือ 2” เหล่าดาราแน่นโรงฯ รับชมก่อนฉายจริง 30 มีนา”

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย!!! “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม และ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ผนึกกำลังร่วมจัดงานเปิดตัวรอบเวิล์ดพรีเมียร์ “แสงกระสือ 2” ภาพยนตร์โรแมนติก-สยองขวัญ เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรับชมก่อนฉายจริง ณ ลาน Infinicity Hall พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

พิธีกรสายฮา นุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร กล่าวต้อนรับถึงบรรยากาศงานในรูปแบบ “Love Glows in the Dark” (เลิฟ โกลว์ส อิน เดอะ ดาร์ก) พร้อมด้วยนิทรรศการภาพสะท้อนแสง LOVE OF KRASUE EXHIBITION ภายใต้คอนเซปต์ “แสงแห่งรักของกระสือ” ผลงานของศิลปินมากฝีมือ ธัชพล สิงห์เวชสกุล นอกจากนี้ยังมีโซน Photo Booth ถ่ายรูปร่วมกับกระสือสาว ผ่านเทคนิค Face Mapping ให้ได้ร่วมสนุก



เหล่าคนบันเทิง ดารา ตบเท้าร่วมพิสูจน์ความรักครั้งใหม่ ของกระสือ และ คนประหลาด นำโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต, ท็อปแท็ป ณภัทร โชคจินดาชัย, เบสท์ ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, และ โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ รับบท “น้อย” จาก “แสงกระสือ ในปี 2562” , และผู้กำกับ อังเคิล อดิเรก วัฏลีลา, มานพ อุดมเดช, ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล, ลี ทองคำ ฯลฯ



นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ร่วมเดินพรมแดง Red Carpet โดยมี แทนไท ณรงค์กูล ประธานกรรมการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด, กนกวรรณ วัชระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด, และ สง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด พร้อมด้วยทัพนักแสดงและผู้กำกับ แสงกระสือ 2 น้องชาแนล ด.ญ.ชาแนล เจเรทโต้ , น้องหมีพลู ด.ช. วิน สกุลแสงประภา, โจ คัมมินส์, เอม ภูมิภัทร ถาวรศิริ, ผู้กำกับ ดี้ ปภังกร ปุญจันทรักษ์, ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม และ คุณน้อย กฤษดา สุโกศล แคลปป์ ปิดท้ายที่ นางเอกและพระเอก นิ้ง ชัญญา แม็คคลอรี่ย์, คุณเจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ที่มาร่วมพูดคุยในคอนเซ็ปต์ “โปรเจกต์เรืองแสง” เริ่มที่ “จุดแสง” การสานต่อโปรเจกต์แสงกระสือ “ฉายแสง” พูดถึงการแสดงที่ฉีกออกไป และ “ปลายแสง” เล่าเรื่องราวสนุกๆ หลังกล้อง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการฝากภาพยนตร์ แสงกระสือ 2

ภายในงานเปิดตัวอย่างภาพยนตร์ “แสงกระสือ 2” เวอร์ชั่นใหม่ ให้รับชมครั้งแรก!!! พร้อมโชว์สุดพิเศษเพลง “ห้วงรัก” ประกอบภาพยนตร์ ขับร้องสดคู่เปียโนโดย “น้อย พรู” ใส่สีลาอารมณ์จัดเต็ม

พิสูจน์ความรักต่างสายพันธุ์ ระหว่าง “สัตว์ประหลาด” และ “ตัวประหลาด” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ทุกเครือ