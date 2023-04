“ใหม่ ดาวิกา” เยือนฮอลลีวูด คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงบนเวทีระดับโลก Huading Awards 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ที่ล่าสุดได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “The 36th Huading Awards” ที่ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัล Best Global TV Series Leading actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาด

ซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ลงภาพ และบรรยายผ่านแคปชั่น “ชื่อรางวัลคือ 全球剧集最佳女主角 Best Global Teleplay Leading Actress จากซีรีย์”จังหวะหัวใจนายสะอาด”🤍

ขอขอบคุณ @warattaya @push_dj @ornje มากๆจากใจนะคะ

และขอขอบคุณ ชุดที่สวยมากๆจาก @gucci ในงานสำคัญนี้นะคะ”

นอกจากนี้ ด้านสาวใหม่เองก็ได้ลงพร้อมทั้งเผยความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ มีใจความประมาณว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ในคืนนี้! ขอบคุณ ขอบคุณมาก!

ก่อนอื่น ฉันอยากจะขอบคุณ Huadingawards และทุกคนที่โหวตให้ฉัน และขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนเป็นอย่างมาก

ฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้ และฉันจะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ ความกล้าหาญ และวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของฉันต่อไป

ฉันซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ! พวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมาย และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้!”



ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่มากมาย โดยเฉพาะแฟนหนุ่ม อย่าง เต๋อ ฉันทวิชช์ ที่รู้สึกภูมิใจในตัวของเธอเป็นอย่างมาก ทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ You’re the besttttt so proud of you ทั้งเอารูปไปโพสต์ในไอจีว่า ภูมิใจจัง

สำหรับรางวัล Huading Awards คือชุดรางวัลด้านความบันเทิงในประเทศจีน ที่มอบให้กับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงมีผลงานสร้างชื่อ รวมทุกวงการบันเทิง หนัง โรงละคร ทีวี เพลง ฮ่องกง ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ และในบางปีก็ไปจัดกันที่อเมริกา

รางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นโดย Tianxia Yingcai Cultural Media Co., LTD ในปี 2550 ในกรุงปักกิ่ง และจัดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละปีผ่านสื่อบันเทิงต่างๆ ตั้งแต่รายการโทรทัศน์ของจีนไปจนถึงภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติ

Huading Awards ครั้งที่ 36 นี้ จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับนักแสดงไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ ป้อง ณวัฒน์ และ แพนเค้ก เขมนิจ