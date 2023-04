อยู่ในใจตลอดไป ด้วยรักและอ้อมกอด ปิ่น เก็จมณี เผยภาพกับลูกชาย พร้อมแชร์โพสต์ซึ้งถึงความเป็นแม่

วันที่ 4 เมษายน 2566 ปิ่น เก็จมณี นอกจากจะแชร์โพสต์ช่วยโปรโมตเพลง เจ้าขุน ลูกชายคนที่สองแบบรัวๆตั้งแต่เพลงปล่อยออกมาวันที่ 3 เมษายน เพลง ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อม…(Talay) ซึ่งกระแสตอบรับแฟนๆบอกชอบกันมาก

ขณะที่ล่าสุด ปิ่น โพสต์ไอจีสตอรี่สุดแฮปปี้ขณะกอด เจ้านาย ลูกชายคนโต พร้อมข้อความว่า LOVE YOU และอีกภาพขณะกอด เจ้าสมุทร ลูกชายคนเล็ก พร้อมข้อความ WHO NEEDS A HUG? ด้วย

ล่าสุดวันที่ 5 เมษายน 2566 ปิ่นยังได้แชร์โพสต์ซึ้งเกี่ยวกับความเป็นแม่ว่า “Mother Mother is the only person who carries you 9 months in her belly , 3 year in her arms , and forever in heart.” (แม่คือคนเดียวที่อุ้มคุณอยู่ในท้อง 9 เดือน 3 ขวบในอ้อมแขนของแม่ และอยู่ในใจตลอดไป) พร้อมแท็กไอจีถึงลูกชายด้วย