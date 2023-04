ใหม่ ดาวิกา ปลื้ม! ขึ้นรับรางวัลดารานำหญิงบนเวทีระดับโลก เผยไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

หลังจากที่นางเอกคนดัง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “The 36th Huading Awards” ที่ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะคว้ารางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากละครเรื่อง จังหวะหัวใจนายสะอาด มาได้สำเร็จ

ล่าสุดวันที่ 5 เม.ย.66 ได้เจอ สาวใหม่ ในงานแถลงข่าว Sail into the fantasy world of Ragnarok Origin ที่ Waldorf Astoria Bangkok Hotel เลยสอบถามถึงความรู้สึกและบรรยากาศตอนขึ้นรับรางวัล รวมถึงเรื่องที่ช่วยดูแลเสื้อผ้าให้แฟนหนุ่ม เต๋อ ฉันทวิชช์ จนหลายคนชมว่าดูดีขึ้น

ถามถึงรางวัล Best Global TV Series Leading Actress ที่ได้รับ? “อันนี้เป็นรางวัลที่ได้เกี่ยวกับการแสดง รางวัลนำหญิงของสายละครซีรีส์ในแถบเอเชีย ซึ่งได้จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาด การคัดเลือกของเขาก็คือการเปิดโหวต มาจากการที่แฟนคลับโหวตให้ ดีใจมากๆ ต้องขอบคุณแฟนทุกคน ทั้งแฟนไทยเองและแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลเองที่โหวตให้ เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกัน”

“ถามว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน สำหรับใหม่การที่เขาเล็งเห็นเราก็ดีใจแล้ว จริงๆ รางวัลการแสดงในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองหรือต่างประเทศเอง ถ้าแค่มีชื่อเราหรือเขาเห็นคุณค่าทางการแสดงของเรา เราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแล้วค่ะ ปีนี้ก็ได้เดินทางไปรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใหม่ไปแค่ 2 วันเอง”

บรรยากาศตอนขึ้นไปรับบนเวทีเป็นยังไงบ้าง? “ก็มีขึ้นไปรับรางวัลและกล่าวสปีชเหมือนกับที่เมืองไทยเลย ที่สำคัญคือตื่นเต้น กลัวพูดผิดพูดถูก แต่ว่าที่แตกต่างคือใหม่แต่งหน้าเอง แต่ผมมีช่างไปทำให้ ถามว่าทำไมถึงแต่งหน้าเอง งบไม่พอ ไม่อย่างนั้นก็เอาช่างหน้าไปแล้ว เขาให้ตั๋วเครื่องบินไปแค่นั้นเราก็ไปกันแค่นั้นไง(ยิ้ม)”

การได้รับรางวัลนี้ยิ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องการแสดงและความนิยมในตัวเราไหม? “สำหรับใหม่เองก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆ วันอยู่แล้ว จะไม่หยุดพัฒนาเด็ดขาด เรายังรู้สึกว่าเรายังได้อีก ยังทำได้ดีกว่านี้ คิดว่าวันหนึ่งก็จะเก่งกว่านี้ให้ได้ วันนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไป เพราะอย่างใหม่เองไม่สามารถมองเห็นตัวเองทำอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดง แล้วก็คิดว่าจะแสดงไปจนอายุ 40 50 ถ้าตอนนั้นยังสุขภาพแข็งแรงก็คงจะทำงานเป็นนักแสดงอยู่ค่ะ”

ไม่ทิ้งอาชีพนี้แน่นอน? “ชอบค่ะ จากที่ตอนเด็กๆ ไม่รู้จักมันและรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ๆ จนทุกวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุยังน้อย”

ถามถึงชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจี แล้วบอกว่าเขิน? “ชุดนั้นใส่ประมาณ 10 นาที ถ่ายรูปเสร็จก็รีบเปลี่ยนชุด แล้วก็ขายเลยชุดนั้นอ่ะ มันเขิน ไม่กล้าใส่แล้ว ด้วยความที่มันเป็นลายอย่างที่ทุกคนเห็น คือมันเป็นคอลเลกชั่นที่สกรีนเหมือนเป็นบอดี้ของผู้หญิงก็จะเห็นเป็นหน้าอก เราก็เอามาถ่ายเป็นคอนเทนต์แล้วกัน แล้วก็รีบขึ้นรถไปเปลี่ยน แล้วตอนที่ถ่ายคนมองเยอะมาก จริงๆ ทุกชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจีล่าสุดก็ใส่แป๊บเดียวเหมือนกัน เพราะว่าคนที่ขับรถผ่านไปเปิดกระจกมาแซวหมดเลย”

นอกจากจะดูแลเสื้อผ้าให้ตัวเองแล้ว ยังดูแลเสื้อผ้าให้พี่เต๋อด้วย? “พยายามดูแลลุงให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้เลย อย่างเช่นเมื่อวันก่อนพี่เต๋อต้องไปงานประกาศรางวัลของสมาคมผู้กำกับ แล้วก่อนหน้าวันนึงเราเจอลุงก็ถามว่าจะไปงานใส่ชุดอะไร ลุงก็บอกมาว่ายังไม่รู้เลยอ่ะ เราก็เครียดแล้ว เครียดประหนึ่งว่าตัวเองจะต้องไปงานเอง เลยบอกว่าไม่ได้นะเราจะต้องเตรียมชุดไปนิดนึงหรือเปล่า เหมือนแนะนำไปว่าแบรนด์นี้ตอนนี้สวยนะ หลังจากนั้นพี่เขาก็ไปจัดการเอง”

แล้วจำเป็นจะต้องแหวกอกขนาดนั้นด้วยใช่ไหม? “ใหม่ไม่ได้อยากให้แหวกขนาดนั้นเลยทุกคน ใหม่ก็ถามว่าต้องจิกไหม แต่เขาบอกว่าจิกไม่ได้ เพราะมันเป็นชุดหน้าร้าน ถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อ แล้วมันแพง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันถึงเวลาที่ต้องไปงานแล้ว เขาก็เลยไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอามือดึงๆ ไว้ก็ได้ ว่าแต่วันนั้นเปิดเยอะมากเลยเหรอคะ(ทำหน้าสงสัย)”

หวงไหม? “ไม่ค่ะ กลัวว่าเขาไปงานแล้วมันจะเปิดมากเกินไป แค่นั้นเอง แต่เวลาที่มีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น เราจะแบบภูมิใจ คือก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรอก แค่เป็นคนคอยสะกิดเฉยๆ แต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำอย่างเช่นเข้าฟิตเนส เขาทำด้วยตัวเขาเอง แต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาถูกชมเราก็ดีใจ ค่าสไตลิสต์ไม่คิด เลี้ยงข้าวก็พอ(ยิ้ม)”