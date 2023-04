ทิ้งไว้เพียงผลงานสุดลือลั่น ปอมซ่า จากลา ปิดตำนาน อู๋เอียวฮั่น นักแสดงฮ่องกง ขวัญใจคนไทยยุค 90 เสียชีวิตด้วยวัย 83 ปี โลกร่ำไห้ แสนอาลัย

วันที่ 10 เม.ย.2566 สำนักข่าวต่างประเทศ เผยข่าวเศร้า หลังอู๋เอียวฮั่น นักแสดงฮ่องกงชื่อดัง ที่แฟนหนังฮ่องกงชาวไทยรู้จักในฉายา “ปอมซ่า” ที่มีผลงานจำนวนมากระหว่างทศวรรษที่ 1980-1990 เสียชีวิตแล้วในวัย 83 ปี

สำหรับข่าวการเสียชีวิตนี้ ได้รับการยืนยันจากสมาชิกในครอบครัวของเขา โดยระบุว่า พวกเขาได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอู๋เอียวฮั่น อาจจะถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) และถูกเรียกไปโรงพยาบาลเพื่ออำลาครั้งสุดท้าย

โดยครอบครัวได้สวดภาวนาให้เขา หลังจากนั้น หัวใจได้หยุดเต้น และแพทย์ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ พยายามช่วยชีวิต แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ ทั้งนี้อู๋เอียวฮั่น มีภรรยาคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหม่มฝรั่ง เคยเป็นคนทำผมให้กับบรูซ ลี ตำนานนักแสดงอีกด้วย

สำหรับอู๋เอียวฮั่นนั้น ประสบความสำเร็จในเส้นทางการแสดง ทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยได้เล่นหนังมากกว่า 80 เรื่องจนถึงปัจจุบัน เขาเป็นที่รู้จักจากบทตลก และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ฮ่องกงถึง 2 ครั้ง ในภาพยนตร์เรื่อง Winners and Sinners และ Beyond the Sunset ทั้งได้ร่วมงานกับนักแสดงแอ๊กชั่นบิ๊กเนม อย่าง เฉินหลง มิเชล โหยว หลิวเต๋อหัว และเจ็ท ลี

เขาเริ่มมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุค 1970 โดยบทบาทสำคัญครั้งแรกของเขาคือในภาพยนตร์ตลกของ ไมเคิล ฮุย เรื่อง The Private Eyes ต่อมาในปี 1976 ได้ร่วมงานกับ หงจินเป่า มากมายในช่วงสามทศวรรษต่อมา โดยเฉพาะในหนังชุด “7 เพชฌฆาตสัญชาติฮ้อ” ที่สร้างออกมาหลายภาค