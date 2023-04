ลีเดีย ยินดี ดั๊กกี้ คลอดลูกชาย ชื่อน้อง Dustin สำเนาถูกต้อง

ลืมตาดูโลกแล้ว สำหรับทายาทคนแรกของ ดั๊กกี้ ศรัณย์พร น้องสาวของนักร้องสาว ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้คลอดลูกชายให้กับสามี โดยมีครอบครัวมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นในอีกวันคำคัญที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชีวิต

งานนี้ ลีเดีย เห่อหลานไม่เบา โพสต์รูปภาพด้วยความปลาบปลื้ม พร้อมเขียนแคปชั่นแสดงความยินดีว่า “Congratulations Ducky and Dom! Welcome to the World Dustin! ได้เป็นป้าแล้วววววววว!!!! ขอบพระคุณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ดูแลน้องสาวและน้องเขยและหลานชาย ของเดียเป็นอย่างดีนะคะ”

ชาวโซเชียลได้ยลโฉมหน้ากันแล้ว ก็เข้ามาร่วมยินดีกันใหญ่ เรียกว่าสำเนาถูกต้อง ท่ามกลางข้อความอวยพรจากคนในวงการบันเทิงอีกมากมาย