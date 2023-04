ฟินทุกตรง! จีชางอุค เสิร์ฟความละมุนในแฟนมีต แฟนไทยเขินตัวบิด สมการรอคอย 6 ปี

จบลงแบบใจฟู สำหรับงาน “2023 JI CHANG WOOK FAN MEETING <REACH YOU> in BANGKOK” แฟนมีตติ้งที่ไทยในรอบ 6 ปีของพระเอกสุดฮอต จีชางอุค หรือ “อุคจ๋า” ของสาวไทย ปิดท้ายเอเชียทัวร์ได้อย่างสุดฟิน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

โดยผู้จัด บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดเต็มความสนุก พร้อมมอบรางวัลพิเศษสุดให้ผู้โชคดีที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ BMW รุ่น G310R มูลค่า 265,000 บาท และนาฬิกา RADO รุ่น Captain Cook High-Tech Ceramic มูลค่า 136,900 บาท

ฟินตั้งแต่เริ่มงาน จีชางอุค ปรากฏตัวด้วยลุกส์สุดละมุน โชว์แรกกับเพลง “Do You Believe In Magic” เพลงประกอบซีรีส์ The Sound of Magic เมื่อไม่ได้เจอกันนานถึง 6 ปี พ่อหนุ่มกล้ามโตก็ประเดิมอ้อนแรกด้วยการทักทายทุกคนว่า “ผมอุคจ๋าครับ” และเมื่อแฟนๆ ตะโกนเรียก “อุคจ๋า” เขารีบตอบกลับทันทีว่า “ว่าไงจ๊ะ” ทำเอาสาวๆ ในฮอลล์ใจละลายถ้วนหน้า

ก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ตแรกพูดคุยกันให้หายคิดถึง จังหวะนี้หนุ่มชางอุคหยอดความรักใส่แฟนไทยด้วยประโยค “สวยมากครับ” หลังให้บอกความรู้สึกถึงแฟนๆ 1 คำ จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเล่นเกมจังสลากสุ่มลักกี้แฟนขึ้นมาร่วมเล่นเกมอย่างใกล้ชิด แถมยังมีโมเมนต์ที่แฟนคลับผู้โชคดีฟินไปสามโลก

ฟินยิ้มแก้มแตกกันไปแล้ว จีชางอุค ขอเสิร์ฟความสุขต่อในเพลง “To the Butterfly” จากซีรีส์ Empress Ki และเพลง “Kissing You” จากซีรีส์ 7 First Kisses ก่อนจะมาถึงช่วงที่แฟนๆ ในฮอลล์ได้มีส่วนร่วมสนุกกับชางอุคอีกครั้ง ด้วยการถ่ายภาพร่วมกันผ่านจอกับแฟนผู้โชคดีซึ่งจะได้รับภาพโพลารอยด์เป็นที่ระลึกไปด้วย

ต่อด้วยช่วงเพิ่มน้ำตาลในเลือดกับการชิมของหวานไทยขึ้นชื่ออย่าง ขนมลูกชุบ, ชาเย็น และ น้ำลำไย ที่ถูกใจชางอุคเพราะได้ลิ้มลองเป็นครั้งแรก จากนั้นช่วง Tell Me Your Wish – The Sound of Magic ที่เจ้าตัวพร้อมทำตามคำขอของแฟนๆ ให้เป็นจริง น่ารักไม่มีพักแฟนไทยเทใจให้หมดหน้าตัก สมกับคำว่าที่ว่าตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ ได้จริงๆ

แล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์มิติใหม่ของงานแฟนมีตติ้ง เมื่อผู้จัดงานเตรียมของรางวัลสุดอลังการมามอบให้แฟนคลับในฮอลล์ 2 รางวัล คือรถมอเตอร์ไซค์ BMW สุดเท่รุ่น G310R มูลค่า 265,000 บาท และนาฬิกาสุดหรู RADO รุ่น Captain Cook High-Tech Ceramic มูลค่า 136,900 บาท

หลังผ่านช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้น หนุ่มชางอุคได้คว้าไมค์ร้องอีก 2 เพลง เพื่อให้แฟนคลับได้เต็มอิ่มกับ เพลง “Even though I loved you” เพลงประกอบมิวสิคัลเรื่อง The Days และเพลง “101 Reasons Why I Like You” เพลงประกอบซีรีส์ Suspicious Partner

ก่อนจากกัน จีชางอุค ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆ เป็นที่ระลึก แต่ก็เจอเซอร์ไพรส์กลับด้วยป้ายโปรเจ็กต์บอกความในใจจากแฟนๆ ว่า “พวกเราจะอยู่เคียงข้างเสมอ ALWAYS BE WITH YOU” ทำเอาเจ้าตัวปลื้มปริ่มสุดๆ บอกรักกลับเป็นภาษาไทยว่า “รักนะจ๊ะ”

จากนั้นได้กลับขึ้นมาร้องเพลงอังกอร์ปิดท้ายงานด้วย “I Will Protect You” เพลงประกอบซีรีส์ Healer ก่อนจะอ่านจดหมายซึ้งๆ พร้อมกล่าวลาแฟนๆ ชาวไทย ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอกัน เรียกว่าส่งท้ายแฟนมีตติ้งสมการรอคอย 6 ปีจริงๆ