สุดเซอร์ไพรส์!! “Jessi” ประกาศค่ายใหม่ กลางงาน Rolling Lound Thailand

สุดเซอร์ไพรส์ Jessi ศิลปิน ฮิพฮอพสาวสุดแซ่บ ร่วมด้วย JayPark ประกาศเปิดตัวค่ายใหม่ กลางงาน Rolling Lound Thailand

เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ที่หลายคนให้ความสนใจ และจับตากันจำนวนมาก สำหรับประเด็นฮิพฮอพสาวสุดแซ่บ “Jessi” หรือ “เจสซี่ – เจสสิกา โฮ”

ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเก่า P-Nation บริหารงานโดย PSY (ไซ) เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Gangnam Style และมีข่าวลือว่าเธอกำลังเตรียมจะตั้งต้นสังกัดของเธอเอง ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันลุ้น และจับตาถึงเส้นทางค่ายใหม่ที่สาวฮิพฮอพคนนี้จะเลือกเดิน

ล่าสุด Rolling Loud เทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา ได้มาจัดงาน Rolling Loud Thailand ใน จ.ชลบุรี ประเทศไทย ณ 13 – 15 เมษายน 2023 พร้อมขนศิลปินระดับโลกมาเพียบ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเธอขึ้นเวทีด้วย

แต่ที่ทำเอาแฟน ๆ พูดถึงกันไม่หยุด คงจะเป็นเหตุการณ์ JayPark (เจย์ปาร์ค) หรือ พัค แจบอม ศิลปินเกาหลีชื่อดัง และยังเป็น CEO ค่ายเพลง ออกมาประกาศต้อนรับเจสซี่ สู่การเป็นศิลปินค่าย ‘More Vision’ อย่างเป็นทางการ ในงานเทศกาลดนตรี Rolling Lound Thailand นั่นเอง

ทั้งนี้บริษัท MORE VISION เป็นธุรกิจด้านบันเทิงและค่ายเพลง ที่เจย์ปาร์คเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ภายใต้มอตโต้ ‘More Love, More Laughter, MORE VISION’

งานนี้สร้างความประหลาดใจ และความยินดีให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการยืนยันถึงการเซ็นสัญญาค่ายใหม่อย่างเป็นทางการของเจสซี่ ศิลปินเกาหลีมากความสามารถด้วย

ขอบคุณภาพ : instragram “Jessicah_o” , “Rolling Lound”