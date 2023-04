โบว์ ลบรูปคู่เกลี้ยง ก๊อต โพสต์บอกลาไปไหน แฟนๆตกใจแห่เมนต์สนั่นถาม

เกิดอะไรขึ้นแห่ถามไปไหน โบว์ ลบรูปคู่ ก๊อต เกลี้ยง ฝ่ายชายโพสต์บอกลาไปไหน แฟนคลับตกใจแห่เมนต์สนั่นถาม

เพจดังออกมาเปิดประเด็น ดาราเลิกกันอีกคู่ หลังจากพบว่าไม่ลงรูปคู่ ไม่แท็กหากัน ล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2566 กระแสจับตาไปที่คู่ของ ก๊อต จิรายุ และ โบว์ เบญจวรรณ หลังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในไอจีของฝ่ายหญิงไม่มีรูปคู่ของแฟนหนุ่ม ซึ่งอาจเป็นการซ่อนรูปคู่ หรือลบรูปคู่ออกไปจนเกลี้ยงไอจีหรือเปล่า

แถมสาวโบว์ ยังลงคลิปของตัวเองพร้อมแคปชั่น “คุณต้องมีอนาคตที่คุณคาดหวังว่า “สิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้นกว่าเดิม” ไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่าง ๆ #จะแย่ลง #elonmusk #bowsshare” และลงไอจีสตอรี่เรื่อง “เสียของ” ระบุว่า “อะไรคือ “เสียของ”? มีสมองแต่ไม่ใช้คิด มีสองมือแต่ไม่ทำงาน มีปากแต่ไม่ใช้พูดเรื่องดี มีหัวใจแต่ไม่ใส่ความดีเข้าไป มีชีวิตปล่อยไปตามยถากรรม” นอกจากนั้นยังโพสต์คำคมเป็นภาษาอังกฤษว่า Life is simple, but we insist to make it complicated. #ICanDoit #เชื่อสิฉันทำได้ #bowsshare ทำเอาสงสัยว่าสื่อความหมายถึงความรู้สึกช่วงนี้ไหม หรืออาจเป็นแค่การแชร์ข้อคิดคำคมตามปกติของเจ้าตัวเท่านั้น

ขณะที่ในไอจีของหนุ่ม ก๊อต จิรายุ ยังคงมีภาพคู่กับสาวโบว์อยู่ โดยภาพคู่ล่าสุดเป็นภาพจากทริปเที่ยวเกาหลีด้วยกันพร้อมครอบครัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และล่าสุด วันเดียวกัน (19 เมษายน 2566) ก๊อต ได้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมข้อความว่า “Good bye social media … see u soon” จนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สนั่น ห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น บางก็เศร้าแล้วถามกันรัวๆ ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดหรือที่เป็นกระแสข่าวตอนนี้ใช่ไหม อาทิ

-อย่าแบบที่คิดเลยนะ ดาราหลายคู่เลิกกันยังเเอบคิดเลยคู่พี่ก๊อตพี่โบว์ลงตัวมากไม่มีเลิกแน่ สู้ๆนะชอบคู่นี้ซัพพอร์ตๆ

-เกิดอะไรขึ้นหรือป่าว เห็นในเพจลงข่าว ไม่นะ

-เห็นใน tt มะกี้ว่าโบว์ลบรูปคู่หมดเลย

-แม่ที่ดีของลูก ไม่ได้หากันง่ายๆ ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดี

-คือไรค้าาา

-จะไปไหนคะ

-ไปไหนคะพี่ก๊อตตต

-บางทีเราก็อยากหายไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนกัน ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรอยู่ ขอให้มีสติและแรงใจมากพอที่จะผ่านมันไปนะ