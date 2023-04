แค่เริ่มก็หวานแล้ว “โต้ง” เผย “พลอย” คือ1ในความทรงจำดีๆของเดือนเมษายน

ความหวานสตาร์ทแล้ว หลังจากที่สาว พลอย เฌอมาลย์ ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวกับ โต้ง ทูพี โดยเขียนแคปชั่นว่า I told the stars about you หลังถูกจับตาความสัมพันธ์มานาน คล้ายจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่ ท่ามกลางเหล่าเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันอย่างมากมาย อีกทั้งยังมีการแท็กหากันไปมาในไอจีสตอรี่

ล่าสุด โต้ง ทูพี ได้ออกมาโพสต์ภาพรวบรวม ความทรงจำดีๆในครึ่งแรกของเดือนเมษา ซึ่งหนึ่งในความทรงจำนั้นมีสาวพลอยรวมอยู่ด้วย

โดยโต้งได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า “First 20 days of April was real nice already (20 วันแรกของเดือนเมษายนก็ดีจริงๆ) #twopeemoodandfeel และหนึ่งในภาพที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์นั้น มีภาพของสาว พลอย ที่อยู่ในชุดสบายๆ กำลังหัวเราะอย่างสดใส

ซึ่งหลังจากที่ โต้ง ได้โพสต์ภาพนั้นออกไป พลอย เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันที ด้วยรูปอิโมจิหน้ายิ้มแก้มแดง นอกจากนี้ในสตอรี่ไอจีของ พลอย ก็ได้ลงคลิปขณะที่หนุ่ม โต้ง กำลังลงมือทำอาหารด้วยตัวเอง