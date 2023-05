ไอซ์ ปรีชญา ฟาดเดือด โดนบูลลี่ไม่เลิกหน้าเก่าสวยกว่า ทำเยอะไปจำหน้าใหม่ไม่ได้ ลั่นถ้าไม่พอใจหน้านี้ อยากให้ทำใหม่ โอนเงินมาด้วย อย่าส่งแค่แบบ

ทำเอานางเอกสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร สุดจะทนที่ต้องเจอกับคอมเมนต์บูลลี่เรื่องหน้าตาเธอไม่เลิก ล่าสุด สาวไอซ์ ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความในใจ ที่โดนจับผิดเรื่องหน้าตามาตลอด อยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรโฟกัสที่ฝีมือการแสดงมากกว่า แต่ถ้าใครไม่พอใจ อยากให้ทำหน้าใหม่ โอนเงินมาด้วย อย่าส่งแค่แบบมาให้

โดย ไอซ์ ปรีชญา โพสต์ภาพลุกส์ใหม่สายฝอ พร้อมเขียนข้อความร่ายยาวระบุว่า If u dont like my Looks ???! It’s your Problem NOT MINE !! I rather be HAPPY with MYSELF ! Than SAD trying to Please EVERYONE ELSE ‘!!!!!!!!!!!!!

ขอโทษนะคะ ตั้งแต่แรกเลยไอซ์ไม่ได้มีชื่อเสียง จากหน้าที่สวย เคยโดนบูลลี่ว่าหน้าตาแบบนี้เอามาเป็นนางเอกได้ยังไง สรุปยังไงดีล่ะคะ มีชื่อเสียงจากฝีมือการแสดงและผลงานค่ะ ใครคิดว่าเล่นบทไหนไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้จัดให้หน่อยค่ะ

ไหนคอมเมนต์สิ ชอบกันมั้ยคะ ???! เวลาที่มีคนชอบมาจับผิดบูลลี่หน้าตาคนอื่น รูปร่างคนอื่น ฐานะคนอื่น แต่งตัวยังไง ผมจริงผมต่อ ทำหน้าตรงไหนใหม่ ตรงไหนเก่า แต่งหน้าลุกส์นี้ไม่สวย ทำผมแบบนี้ไม่รอด แบบอื่นดูดีกว่า เรียบร้อยน่ารักกว่า แต่งตัวโป๊ไปดูไม่แพง แต่เรียบร้อยไปนางเอกไปก็ดูป้านะ ติดดินไปนะ หยิ่งจัง คนนี้พูดตรงดี แต่ว่าพูดตรงแต่แรงไป สร้างภาพ หาแสง

ใช้ของ brandname รึเปล่า ของจริงหรือของปลอม คนที่เราจะคบหรือจะแต่งงานด้วย เป็นใคร หล่อ รวย จน ไฮโซมั้ย รักกันอยู่ หรือเลิกกันแล้ว ตัวเราจะรวยจะจนแค่ไหน แล้วยังไงคะ

ใครมีสิทธิ์ ตัดสินเราได้บ้างหรอ ???! แสดงความคิดเห็นได้นะคะ ไม่ผิด แบบมีวิจารณญาณ ละก็หน้าเก่าสวยกว่าทำเยอะไปจำไม่ได้ เลิกพิมพ์เถอะคะคุณ มันเก่าละ หลายปีละ ถ้าแสดงไม่ดีตรงไหน อันนี้เต็มที่เลยคะ เพราะนั้นคืออาชีพของไอซ์

ไอซ์เกิดมาจากการเล่นหนัง ฉะนั้น หน้าตาเปลื่ยนไป ใช่ แต่ฝีมือการแสดงก็เปลี่ยนไปด้วย ดีขึ้นกว่าตอนที่เล่น ATM errak error อีกค่า !!!! คุณๆ รู้จัก ไอซ์ ปรีชญา จากไหนคะ ATM ERRAK ERROR หรือ I FINE THANK YOU LOVE YOU

แต่จริงๆ จะว่าไป ไอซ์ก็เสียดายหน้าเก่าตัวเองนะคะ แต่หน้าใหม่แพงกว่า จำเป็นต้องอยู่กับหน้านี้ ต้องขออภัยถ้าหน้านี้ไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะคะ เรฟถูกส่งเข้ามาให้ทำหน้านานาชาติเลยค่ะ

แต่รบกวนส่งเงินมาด้วยนะคะ พอดีไม่มีงบ เลขบัญชี Line หรือใน bio 082-2226889 (เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างคะ !!!!! )

IG : icepreechaya