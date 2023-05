โอ้โห! ไม่ธรรมดา น้องโพธิ์ ลูก ชาคริต อัพเกรดเป็นอาร์ตติสน้อย กับผลงานสุดว้าว

เพิ่งจะฉลองอายุ 5 ขวบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำหรับ น้องโพธิ์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกชื่อดัง ‘ชาคริต แย้มนาม’ กับภรรยาสาวนอกวงการ ‘แอน ภัททิรา’ ยิ่งนับวันยิ่งโตขึ้นๆ ฉายแววหล่อมากเสียด้วย

แต่นอกจากที่ทุกวันนี้จะโตวันโตคืน น้องโพธิ์ ยังได้โชว์ความสามารถในการวาดภาพอีกด้วย เพราะว่าคุณพ่ออย่าง ชาคริต ก็ได้โพสต์ผลงานของลูกชายลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับมีข้อความว่า ““Artist น้อย” 🎨 ปกติอยู่บ้านเห็นชอบวาดรูปคุณแม่เลยให้ไปเรียน..คลาสแรก ได้ขนาดนี้ เอาวะ!!! “ ไปให้สุด!!!”💪🏻💪🏻💪🏻” @monkeyann_9 #loveubodhiboy

เรียกว่ามีความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านวาดรูปอย่างมาก เพราะได้รังสรรค์ผลงานให้ออกมาได้อย่างสวยงาม น้องโพธิ์ได้วาดรูปธรรมชาติ เป็นรูปชายหาด มีนกนางนวลอยู่ในภาพ เรียกว่า นกเป็นนก ทะเลเป็นทะเล แยกทรายแยกน้ำให้เห็นได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก สำหรับเด็กผู้ชายอายุ 5 ขวบ

และผลงานภาพวาดนี้ มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง ต่างเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ อู๊ด เป็นต่อ ที่เข้ามาขอซื้อในราคา 100 บาท แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่า “สายเลือดศิลปินเต็มเปี่ยม ไปให้สุดเลยหลานโพธิ์ #lovebodhiboy ❤️❤️”

รวมถึงแฟนคลับน้องที่เข้ามาชื่นชมฝีมือด้วยเช่นกัน ว่า “ฝีมือสุดยอดจริงๆ พี่โพธิ์แค่ห้าขวบเองนะ จะติดตามผลงานต่อไปแน่นอน👏👏👏❤️❤️” , “You’ve got such great! So outstanding at such a young age!👏👏👏🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻” , “สงสัยต้องทำ gallery ให้ที่บ้านแล้ว🥰” เป็นต้น