เพื่อนซี้ก็คอมเมนต์ตอบกลับ แมท ภีรนีย์ ก็เข้ามาคอมเมนต์ แต้ว ณฐพร เพื่อนสนิทหลังลงรูปร่วมเฟรม แอฟ ทักษอร

เพิ่งเลี้ยงปิดกล้องกันไป ละคร แค้น ของนางเอกเจ้าหญิงวงการและผู้จัดละครมากฝีมือ แอน ทองประสม ท่ามกลางพระเอกนางเอกนักแสดงในเรื่องมาร่วมงานฉลองปิดกล้องไปแล้วนั้น ขณะที่หนึ่งในนางเอกของเรื่อง แต้ว ณฐพร โพสต์ภาพกับผู้จัดและนักแสดง ซึ่งมี แอฟ ทักษอร ร่วมเฟรมอยู่ด้วย พร้อมแคปชั่นขอกำลังใจเชียร์ละคร แค้น ด้วยว่า

“ตอนออนแอร์ ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ #แค้น” โดยมีเพื่อนๆนักแสดงในเรื่องเข้ามาคอมเมนต์ แอฟ ก็ส่งหัวใจเข้ามา ขณะที่ แมท ภีรนีย์ ก็เข้ามาคอมเมนต์ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนด้วยเช่นกันว่า “ได้เลยค่ะ” ซึ่ง แต้ว ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบสาวแมทด้วยว่า “เลิฟยู”

ทั้งนี้แฟนๆ เรียกว่าตั้งตารอละคร แค้น กันเลยคอมเมนต์กันรัวๆ อาทิ Can’t wait! Looking forward to watching this drama. , นักแสดงทุกคนเต็มที่จริงๆค่ะ , อยากดูแล้วครับ อยากดูแล้วจริงๆพี่แต้ว , คุณแต้วคุณแอฟสวยยยยยยมากกกกก เป็นต้น