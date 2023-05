เปิดภาพล่าสุดพระเอกดัง คริสติน่า ภรรยา เอส กันตพงศ์ เผยภาพสามี เปิดโพสต์บีบหัวใจข้อความสุดเศร้า คนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจ

จากกรณี เอส กันตพงศ์ พระเอกดังช่อง7 วูบหมดสติ ขณะร่วมรายการเลือกตั้ง 66 วาระคนไทย BIG DEBATE ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ณ ลานพาร์คพารากอน โดยทางช่อง7 แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่มีการเตรียมไว้รีบมาปฐมพยาบาล และมีแพทย์อยู่ จึงช่วยดูอาการและให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทำการ CPR เพราะอาการของเอสไม่ตอบสนอง จากนั้นจึงนำขึ้นรถพยาบาล และส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ขณะนี้ เอส อยู่ในขั้นตอนการรักษา และตั้งแต่เกิดเหตุทางช่อง7 ก็ปรึกษาเรื่องการรักษากับแพทย์และครอบครัวของเอสอยู่ตลอด ร่างกายของเอสมีการตอบสนองต่อการรักษา โดย คริสติน่า ภรรยาของ เอส โพสต์ไอจีว่า Please keep us in your prayers. We can fight this Teerak. You are strong. (โปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วยนะคะ เราต้องสู้มันนะคะที่รัก คุณแข็งแรงอยู่แล้ว) ท่ามกลางนักแสดงและแฟนคลับโพสต์ให้กำลังใจมากมาย

วันที่ 13 พ.ค.66 คริสติน่า ภรรยาของเอส ได้โพสต์ภาพล่าสุดขณะกุมมือสามี พร้อมข้อความสุดเศร้าให้กำลังใจสามีว่า “We are fighting this together! Be strong! Valentina and I need you teerak! (เรากำลังต่อสู้ไปพร้อมกัน เข้มแข็งนะ วาเลนติน่าและฉันต้องการคุณ ที่รัก) ” โดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก