คุณหมอยังให้สังเกตอาการวันต่อวัน ยังมีความหวังและภาวนาต่อไป คิตตี้ คริสติน่า ภรรยา เอส กันตพงศ์ เผยอาการสามียังอยู่ในภาวะวิกฤต แห่ส่งกำลังใจ

วันที่ 16 พ.ค.66 คิตตี้ คริสติน่า โพสต์อัพเดตอาการสามี เอส กันตพงศ์ พระเอกหนุ่ม หลังวูบล้มหมดสติระหว่างร่วมรายการดีเบตเลือกตั้ง ที่ลานพาร์คพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.66 อาการยังน่าห่วง

โดย คิตตี้ คริสติน่า โพสต์ภาพครั้งไปไหว้พระกับสามี พร้อมแคปชั่นอัพเดตอาการ เอส ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต คุณหมอยังให้สังเกตอาการวันต่อวัน และยังมีการทดสอบอีกหลายอย่างต้องทำ เมื่ออาการของสามีดีขึ้นมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ เรายังมีความหวังและภาวนาต่อไป

“We are walking this together teerak! I know many people want to know about S condition and I would like to update that his condition is still critical and doctors ask us to see it day by day. There are still many tests to be done when his condition improves. As soon as possible I will try to update more. I would like to thank everyone again for all the support (อิโมจิยกมือไหว้) we have to continue to hope and pray”

โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมาก อาทิ อแมนด้า ออบดัม , แอมป์ พีรวัศ ทั้งส่งหัวใจและร่วมอธิษฐานภาวนาขอให้พระเอกดังอาการดีขึ้นด้วย