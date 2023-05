ลูกสาวเข้มแข็งมากเคียงข้างเฝ้ารอพ่อทุกวันด้วยความรักพ่อ พวกเรารักคุณ ภรรยา เอส เปิดภาพสะเทือนใจ

วันที่ 18 พ.ค.66 คิตตี้ คริสติน่า ภรรยา เอส กันตพงศ์ โพสต์ภาพล่าสุดสามีที่โรงพยาบาล หลัง เอส วูบล้มกลางงานดีเบตเมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 เกือบ 10 วันแล้วอาการยังวิกฤต แพทย์ให้ดูอาการวันต่อวัน ภรรยาและครอบครัวยังภาวนาอย่างมีความหวัง

โดย คิตตี้ เผยโมเมนต์สะเทือนใจแฟนคลับ เป็นภาพน้องวาเลนติน่า ลูกสาวนั่งเฝ้าคุณพ่อ พร้อมแคปชั่นเผยลูกสาวรออยู่เคียงข้างพ่อทุกวัน วาเลนติน่ารักพ่อมากและเข้มแข็งมากว่า “Waiting by your side every day for you to get better, no matter how exhausted and tired and sometimes even bored we are. Valentina loves her Papa so much and is so strong to endure it. We love you so much!”

โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจ พร้อมทั้งร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย เอส กลับมาแข็งแรง กลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นโดยเร็ว