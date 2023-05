ฟังเสียงหัวใจด้วยนะ แอฟ ตอบแล้ว หลัง ทิม พิธา โพสต์รูปคู่ด้วย ทำส้มกรี๊ดไม่ไหว กระหน่ำกดไลก์ แห่คอมเมนต์เชียร์รัวๆ

เชียร์หนักมากเลยทีเดียว กับหนุ่มโสดสาว “ทิม พิธา” ว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย กับ “แอฟ ทักษอร” คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรอง ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ครองสถานะโสดแถมยังเคยรู้จักกันมานานทำเอาหลายคนทนไหวจิ้นหนักอยากทั้งคู่เป็นคู่จริง

กระทั่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 กลับมีเสียงฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียล เมื่อ “ทิม พิธา” ได้โพสต์ภาพคู่กับ สาวแอฟ เป็นครั้งแรก

โดยเป็นภาพของ ทิม กับลูกสาวด้วย “พิพิม” ถ่ายรูปคู่กับ แอฟ และลูกสาวของแอฟ “น้องปีใหม่” พร้อมข้อความว่า “Good to see you today” ที่มีความหมายว่า “ดีใจที่วันนี้ได้พบคุณ”

ทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับด้อมส้มทนไม่ไหวแห่เชียร์ลั่น แถมยังแซว “ทิม พิธา” ว่า เปิดตัวเหรอ แล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่า

แต่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กลับมีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลขึ้นอีก เมื่อ แอฟ เข้ามาตอบกลับโพสต์ “ทิม พิธา” ที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่า “เช่นกันค่ะ ดีที่พิพิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วย”

ทำเอาแฟนคลับทนความฟินไม่ไหวแห่เข้ามากระหน่ำกดไลก์ถึง 6 พันกว่าไลก์เพียงแค่ 2 ชั่วโมงเลยทีเดียว แถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนั่นน่ารัก เหมาะสมกันมากหมายถึงแม่ปีใหม่ กับ พ่อพิพิม

พร้อมเชียร์สนั่นอยากให้เป็นพรรคที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก และฝากไปถึง “ทิม พิธา” อยากให้พ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนะ ถ้ามันเต้นแรง นั่นแหละความรัก อย่าไปรออย่ากลัวที่จะรัก ประกาศแต่งตั้งนายก พร้อมประกาศความรักไปพร้อมกันเลยพ่อ

ขอบคุณอินสตาแกรม tim_pita