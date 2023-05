แอฟ โพสต์บ้าง ทิม ก็มาตอบ เพื่อนยังเชียร์ นนกุล โผล่เมนต์แห่ถามลั่นพิรุธแรง

คอมเมนต์สนั่นไปหมดแล้วงานนี้ แอฟ โพสต์บ้าง ทิม ก็มาตอบ เพื่อนยังเชียร์ นนกุล โผล่เมนต์อย่างไว แห่ถามยังไงกันลั่นพิรุธแรง

หลังพ่อของส้ม ทิม พิธา ว่าที่นายกฯคนที่30 ออกมาปลุกกระแสจิ้น โพสต์ภาพร่วมเฟรม แอฟ ทักษอร พร้อมลูกๆ น้องปีใหม่ และ น้องพิพิม ที่ได้มาเจอกันแล้วในงานหนึ่งเมื่อคืนวันที่ 20 พ.ค.66 ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (21 พ.ค.66) แอฟ ก็โพสต์บ้างภาพกับ ทิม พิธา และลูกๆเช่นกัน พร้อมแคปชั่นยินดีที่ได้มาเจอและคยกันเมื่อวาน และยังได้แสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ ทิม พิธา ด้วยว่า “Nice catching up with you yesterday @tim_pita Congrats again on your historic victory !”

อ่านข่าว – เปิดโพสต์ นนกุล หลังคลิปเดินคุย แอฟ ถือผ้าคลุมไหล่ ดับจิ้น ทิม แห่ถามใครถ่ายให้

โดย ทิม พิธา ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า “ขอบคุณครับ ดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วย :)” ท่ามกลางกองเชียร์จิ้นกันรัวๆ ทั้งคนบันเทิง หรือแม้แต่เพื่อนนอกวงการของแม่แอฟก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ด้วยไปอีกว่า “มีเพื่อนเป็นดาราก็แล้ว เป็นพิธีกรก็แล้ว ยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นสตรีหมายเลข1 เลยอ่ะ #รายการฝันที่เป็นจริงไปทางไหนคะ”

โดยมีกองเชียร์เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์กันรัวๆอีกเช่นกัน อาทิ เชื่อเพื่อนรักของแม่เอฟคนนี้ที่สุดดดดดด , ป้าอุ๊ ของน้องปีมาเอง เขิลแล้วววว เชียร์สุดขาดใจ , เพื่อนรักแม่เอ่ยมาแบบนี้ ฉันจ้วงไม้พายแล้วจ้าาาาาา จ้วง จ้วง จ้วงงงง เป็นต้น

แต่งานนี้ พระเอกหนุ่มคนดังอย่าง นน นนกุล หรือ ชานน สันตินธรกุล ก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวไม่แพ้กันเป็นอีโมจิปิดปากยิ้มแก้มแดง จนแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นถามทั้งแซวรัวๆว่าพิรุธหนัก อาทิ พิรุธเพราะนนนี่แหละ , นายกพิธา นนกุลพิรุธ , ไม่สับขาหลอกให้ก็ตัวจริงแหละ มี 2 อย่าง 5555 , ฉันเห็นเธอไปด้วยนะ , คนนี้พิรุธที่สุดดดด เป็นต้น