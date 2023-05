ย้อนเมนต์คุยมุ้งมิ้งชมพู่แซว เปิดโพสต์ล่าสุด นนกุล หลังมีคลิปเดินมากับ แอฟ ถือผ้าคลุมไหล่ให้ ทำเอาดับจิ้น ทิม พิธา แห่ถามใครถ่ายให้

ทำชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับ แอฟ ทักษอร ในคลิปขณะสาวแอฟไปแวะทักทาย ทิม พิธา ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ไม่ใช่ใครที่ไหน พระเอกหนุ่ม นนกุล ชานน ทำเอากลายเป็นกระแสเบรกจิ้น เรียกว่า จิ้นวงแตกเลย

อ่านข่าว – จิ้นวงแตก ทิม พิธา เปิดคลิป แอฟ เดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัย

โดยในคลิป (ชมคลิป) พระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับ แอฟ และยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วย ซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือ นนกุล ชานน ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไร แต่แฟนๆแห่จิ้น นน-แอฟ กันหนักแล้ว (ชมคลิป2)

ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการ 3 แซ่บ ก่อนหน้านี้ ชมพู่ อารยา เคยแซวออกรายการว่า แอฟ กำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้อง (แอฟ ทักษอร : “เข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียด” – ชมพู่ อารยา : “ไม่เห็นจะต้องเครียด ตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอ”)

ขณะที่ นนกุล เคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอฟมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วย ในซีรีส์ “Find Yourself หารักด้วยใจเธอ” เรื่องราวความรักของสาว 38 กับเด็กฝึกงานอายุ 23 แนวโรแมนติกคอมเมดี้ แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆ และยังมีโมเมนต์แอฟ คอมเมนต์คุยกับ นนกุล ในไอจีที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกัน ชวนจิ้นมากๆ

วันนี้ (21 พ.ค.66) หนุ่มนนกุล ก็ได้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมแคปชั่น “คนถ่ายบอกให้แอคหนาวๆหน่อย …. (อีโมจิหน้าครุ่นคิด) The one take the photo said “act like it’s cold” …. here?” ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้ เธอมันฮอต บ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนพี่แอฟค่ะ เป็นต้น