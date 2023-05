เรื่องน่ายินดี! ภรรยาแจ้งข่าวดี "เอส กันตพงศ์" ออกจากไอซียูแล้ว คอมเมนต์แห่ยินดี

เรื่องน่ายินดี! ภรรยาแจ้งข่าวดี “เอส กันตพงศ์” ออกจากไอซียู เข้าพักฟื้นที่ห้องปกติได้แล้ว แฟนๆ คอมเมนต์แห่ยินดี

วันที่ 27 พ.ค.66 กลายเป็นเรื่องน่ายินดี หลังจาก คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาสาวของ เอส กันตพงศ์ พระเอกช่อง 7 สี ซึ่งก่อนหน้านี้ล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาล ในอาการโคม่า และล่าสุด เอส กันตพงศ์ ก็มีอาการดีขึ้นแล้ว โดย คิตตี้ ระบุว่า

Happy to be sitting with Papa in his new room, We finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough., เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้ สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ

พร้อมกับโพสต์ลูกสาวขอ เอส นั่งอยู่บนเตียงคนไข้ จับมือพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วง ขณะที่ในคอมเมนต์ต่างก็เข้ามากดหัวใจและแสดงความยินดีที่ปาฎิหาริย์เกิดขึ้นกับ เอส กันตพงศ์ ในครั้งนี้