คิตตี้ ภรรยา เอส กันตพงศ์ ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามี

แฟนๆ ยังคงติดตามอาการป่วยของพระเอกหนุ่มช่อง 7 เอส กันตพงศ์ บำรุงลักษ์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาของพระเอกหนุ่ม ได้อัพเดตอาการป่วยของสามีว่าได้ย้ายออกจากไอซียู มาพักอยู่ห้องปกติแล้ว

ทำให้บรรดาคนที่เป็นห่วงได้ใจชื่นกันมากขึ้น ล่าสุด คิตตี้ ได้โพสต์ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามี ว่า

Thank you so much for meeting us yesterday 🙏This is Khun Visaruth @visaruthboss who by pure luck was at the Big Debate Event by CH7 when my husband @s_kantapong suffered sudden cardiac arrest.

Khun Visaruth is an ER Doctor and played a crucial part in saving my husbands life. We will be forever grateful and cannot thank you enough 🙏🙏🙏

ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณมากๆ แก่คุณหมอวิศรุต @visaruthboss ที่มาพบกันเมื่อวานนี้🙏ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปงาน Big Debate ทางช่อง CH7 ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสามีของฉัน @s_kantapong

เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน คุณหมอวิศรุตเป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉัน

เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไป ซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้

ขอบคุณรูปจากไอจี : thekittyway