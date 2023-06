นุนี เฮ อวดบัตรประจำตัวสีชมพู หมายถึงมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถาวร

นุนี เฮ / ไอดอลสาวสวยจาก สปป.ลาว นุนี กุมพลภักดี หรือ นุนิว take me out ที่แต่งงานกับหนุ่มใต้ อ๊อฟ ยิ่งยศ กาญจนนิยม ที่เจอกันในรายการและสานสัมพันธ์ ก่อเกิดเป็นความรัก และทั้งคู่ได้แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด (7 มิ.ย.66) นุนี ได้โพสต์รูปหนึ่ง พร้อมกับข้อความลงในไอจีส่วนตัวว่า “เย้ . . . . . 🎉🎉🎉🎉 ได้บัตรประชาชนสีชมพูของไทยแล้วค่ะ 🇹🇭 ฝากสะใภ้ไทยด้วยนะคะ ( สะใภ้ใต้ ) 👩🏻🧔🏻‍♂️” ซึ่งรูปดังกล่าวเป็นรูป บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นบัตรคล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชนทั่วไป แต่ใบนี้เป็นบัตรสีชมพู ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ ถูกต้องตามกฎหมาย

งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นว่า “จริงๆ ไม่ค่อยชอบคำว่าคนต่างด่าวเลย จริงๆ ก็เป็นเหมือนคนไทยคนหนึ่งเเล้วที่มาเเต่งงานกับคนไทย ยังไงคนไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะ🤝🧡❤️” , “พี่นุนี น่ารัก ชอบเวลาพี่ไลฟ์กินอาหารมาก 😂และติดตามพี่มาตั้งแต่เทคมีเอ้าท์ 😍😍 ยินดีกับพี่นะคะ ” เป็นต้น