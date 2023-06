เธอมันเริ่ด! SUGA จัดเต็ม 3 โชว์สุดเซอร์ไพรส์ ใน ‘SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ IN BANGKOK’ สัญญาจะกลับมาครบ 7 คน

ประเทศไทยมีพี่ก้าแล้ว! ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามและประทับใจอาร์มี่ไทยสุดๆ สำหรับ SUGA (ชูก้า) หนึ่งในเมมเบอร์ BTS ที่มาระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตใหญ่ ‘SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ IN BANGKOK’ เมื่อวันที่ 9-11 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ท่ามกลางอาร์มี่ที่แห่แหนเข้าชมเต็มทั้ง 3 รอบการแสดง

งานนี้ ชูก้า เปิดโชว์ด้วย VCR ที่เผยตัวตนในนาม ‘Agust D’ ก่อนปรากฏตัวด้วย Haegeum ไตเติ้ลแทร็กจาก D-DAY โซโล่อัลบั้มแรก ต่อด้วย Daechwita, Agust D และเพิ่มดีกรีความสนุกต่อด้วยเพลง give it to me จากอัลบั้ม Agust D โดยบอกว่า “ในคืนนี้ ผมจะโชว์หลายๆ อย่างให้พวกคุณเห็นในแบบที่พวกคุณไม่เคยเห็นตอนที่ผมเป็นชูก้า BTS”

ก่อนที่อาร์มี่จะใจละลายกันเป็นแถบ เมื่อ ชูก้า คว้ากีต้าร์โชว์เพลง Seesaw และ SDL ในเวอร์ชั่นอคูสติก ปรับโหมดไปโดนกันต่อกับแร็พไฟลุกสมฉายา Tongue Technology ในเพลง Moonlight, Burn It, Interlude : Shadow และเมดเลย์ให้อาร์มี่ต้องโยกหัวตามอย่าง BTS Cypher PT.3 : KILLER, BTS Cypher4, UGH!, Ddaeng และ HuH?!

อิ่มเอมด้วยเพลงปลอบประโลมใจอย่าง Life Goes On เวอร์ชั่นเปียโน โชว์อีกความสามารถทางด้านดนตรี ต่อด้วยบทเพลงที่ส่งถึง ‘ริวอิจิ ซากาโมโตะ’ ศิลปินผู้ล่วงลับซึ่งเคยร่วมฟีเจอริ่งกันในเพลง Snooze ก่อนจะปิดเวทีด้วย Polar Night, AMYGDALA

แล้วส่งท้ายในช่วงอังกอร์ไปกับเพลง D-DAY ที่ชูก้าเซอร์ไพรส์ด้วยการเดินลงมาข้างล่างเวทีเพื่อทักทายแฟนๆ ก่อนจะปิดด้วย Intro : NEVER MIND และ The Last เป็นการสิ้นสุดค่ำคืนลงอย่างสวยงาม

สำหรับไฮไลต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ นอกจาก ชูก้า จะถือน้ำแตงโมปั่นขึ้นมาดื่มบนเวทีแล้ว สกิลพูดภาษาไทยของเจ้าตัวก็ไม่แพ้โอป้าคนไหน โดยเฉพาะประโยคเด็ดอย่าง “เธอมันเริ่ด” ทำเอามี่ไทยกรี๊ดสลบกันกลับบ้าน แถมอีกหลายประโยคที่ฝึกมาเพื่ออาร์มี่ไทย ไม่ว่าจะเป็น สวัสดีค้าบบ, เยี่ยมที่สุด, สุดยอดเธอมันเริ่ด, ขอเสียงหน่อย, เจอกันใหม่ครับ และ ขอบคุณครับ

นอกจากนี้อาร์มี่ไทยต่างพร้อมใจกันมอบฉายา “พี่ดารา” ให้ชูก้าจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอด 3 วันของการแสดงอีกด้วย และอีกหนึ่งความฟินเมื่อ ชูก้า พูดถึงความทรงจำเมื่อครั้งที่มาเยือนเมืองไทยกับเพื่อนๆ สมาชิก BTS จากวันนั้นสู่วันนี้ก็เดินทางก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะทิ้งท้ายให้อาร์มี่ไทยหัวใจเต้นแรงว่า “ครั้งหน้าถ้าผมมีโอกาสกลับมาประเทศไทย สัญญาว่าจะครบ 7 คนนะครับ”

ทั้งนี้ ชูก้า มอบความสุขให้กับแฟนๆ ผ่านภาพลักษณ์และตัวตนที่แตกต่าง สู่สายตากว่า 30,000 คู่ และทะเลแสงไฟสีขาวจากอาร์มี่บอมบ์ที่ส่องสว่างตลอด 3 วัน โดย ‘SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ จะเดินทางไปเจอกับเหล่าอาร์มี่อีกครั้งที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ก่อนจะปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงโซลเกาหลีใต้