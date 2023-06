ใกล้คลอดแล้ว ว่าที่คุณแม่ “แพทริเซีย” อวดท้องโต อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ แถมเผยภาพออกกำลังกายสุดสตรอง ประสบการณ์ท้องครั้งแรก แฮปปี้ ราบรื่นและไม่ค่อยมีปัญหา

เรียกว่าถูกยกให้เป็นว่าที่คุณแม่สาวสุดสตรอง สำหรับนางเอกสาว “แพทริเซีย กู๊ด” ที่ออกมาเผยภาพอุ้มท้องโตสวยเปล่งปลั่ง เข้าฟิตเนส ออกกำลังแบบชิลๆ ในอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ยิ่งเข้าโค้งสุดท้ายใกล้คลอด ก็ยิ่งออร่าจับสุดๆ

โดยเขียนแคปชั่นภาพดังกล่าวว่า “แม่สู้ๆ” ท่ามกลางเพื่อน-พี่น้องในวงการบันเทิง รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับเข้ามากดถูกใจ คอมเมนต์ ให้กำลังใจคุณแม่แบบสุดๆ และยังชื่นชมอีกด้วยว่า “คุณแม่สุดยอดมาก” “แม่แข็งแรงมาก” บางคอมเมนต์แซว “อายุครรภ์เท่ากันเลย แต่ทางนี้ลุกก็โอ๊ย นั่งก็โอ๊ย”

ยิ่งไปกว่านั้นคุณแม่ยังโพสต์ภาพล่าสุด อวดท้องโต อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ เผยความตื่นเต้น เขียนแคปชั่นว่า “Counting down the days until due date! ใกล้ถึงกำหนดคลอดขึ้นทุกวัน..ตื่นเต้นมากกก อยากเห็นหน้าน้องแล้ว “

“เป็นประสบการณ์ท้องครั้งแรกที่แฮปปี้ ราบรื่นและไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลย ไว้มีโอกาสจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดนะคะ #bumpdate #37weeks”

ด้านชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจ และแสดงความคิดเห็น คอมเมนต์ตื่นเต้นกันยกใหญ่ ตั้งตารออยากเห็นหน้าเจ้าเบบี๋ตัวน้อย ทั้งยังร่วมส่งกำลังใจให้คุณแม่

ขอบคุณภาพ : IG @patriciagood