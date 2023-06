คิตตี้ ภรรยา เอส กันตพงศ์ เตรียมแถลงข่าวเผยอาการสามี แฟนๆ โปรดอดใจรอ!

คิตตี้ ภรรยา เอส / หลังจากที่พระเอกหนุ่ม “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” เกิดอาการวูบหมดสติ กลางงานอีเวนต์ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ที่ผ่านมา และต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU อยู่ร่วมเดือน โดยมี “คิตตี้ คริสติน่า วิงเคลอร์” ภรรยาของพระเอกหนุ่ม เฝ้าอยู่ไม่ห่าง แฟนๆ ต่างเป็นห่วงถึงอาการว่าดีขึ้นตามลำดับมากน้อยแค่ไหน

กระทั่ง เพจเฟซบุ๊ก วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้เผยภาพพระเอกหนุ่มครั้งแรก หน้าตาบยิ้มแย้มแจ่มใส รายล้อมด้วยคนในครอบครัว รวมถึงภรรยา พร้อมกับมีข้อความว่า “วันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอส เก่งมากแข็งแรงมาก ปัญญาดีมาก”

ต่อมา “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ หลังจากได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมอาการของ เอส เมื่อวันที่16 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา โดย เอ เล่าว่า “บอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้น ดีขึ้นจนพี่เอน้ำตาไหล ทางบ้านพี่เอส ทางครอบครัว แล้วก็ทางน้องชายพี่เอส เราจะมีแถลงให้น้องๆ สื่อมวลชนได้ทราบกัน เพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเอง ซึ่งทางครอบครัวก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกัน ตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาล และคุณหมอว่าจะพร้อมวันไหน เดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาเอสประกาศในไอจี”

ล่าสุดในไอจีของ คิตตี้ ภรรยาของ เอส ได้โพสต์ข้อความว่า “ทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอ ศุภชัย ที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะ 🙏 ครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมแพทย์ และพี่เอ เพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสม จะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะ โปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะ พวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะ ขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ🙏”



We are thankful for P’ A Supachai to come visit us in the hospital na ka 🙏 The family is preparing to have an official statement together with doctors and P’A to inform about my husband’s symptoms in a proper manner so that there are no misinformation ka Please be patient and give us a little more time because we are overwhelmed and trying our best already ka Thank you so much for your understanding and for keep supporting us na ka 🙏