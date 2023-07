6 สาว IVE แจกความสดใสก่อนขึ้นแฟนคอน หยอดหวานถึง DIVE ชาวไทย “จึ้งมาก…คิดถึงนะ”

วันที่ 7 ก.ค.66 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นC โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล21 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดัง IVE ประกอบด้วย ยูจิน, กาอึล, เรอิ, วอนยอง, ลิซ และ อีซอ เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queen> IN BANGKOK โดยมี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ รับหน้าที่พิธีกร

งานนี้สาวๆ ทั้ง 6 คน ได้กล่าวแนะนำตัวกับพี่ๆ สื่อมวลชน พร้อมกับยกมือไหว้อย่างสวยงาม ก่อนจะเผยความรู้สึกที่ได้เจอ DIVE (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทย และการจัดแฟนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยว่า “ทุกครั้งที่เจอแฟนๆ ชาวไทย รู้สึกว่าพลังของทุกคนคือสุดๆ ไปเลย พวกเราก็ได้กำลังใจมากๆ จากแฟน รวมถึงได้เติมเต็มพลังจากทุกคนด้วยเหมือนกัน พรุ่งนี้รอคอยที่จะเจอแฟนๆ ชาวไทยมากเลยค่ะ”

เมื่อพูดถึงประเทศไทยก็ต้องพูดถึงอาหารไทย มีเมนูไหนที่รู้สึกว่าจะต้องทานให้ได้เลยบ้างไหม? “ปูผัดผงกะหรี่ ผัดไทย ส้มตำ แตงโมปั่น เล้งแซ่บ (เล้งแซ่บมายังไง?) มันเป็นอาหารขึ้นชื่อมากๆ ไม่ใช่เหรอคะ คือจะบอกว่าที่ประเทศเกาหลีมีร้านอาหารไทยที่ขายเมนูนี้ แต่ไม่เคยมีโอกาสทานเลย เลยอยากที่จะลองมาชิมที่ประเทศไทยที่เป็นรสชาติต้นตำรับ (เมนูอื่นพอเข้าใจ แต่เล้งแซ่บนี่ไม่ค่อยได้ยินศิลปินพูดถึง?) ไอ เลิฟ ไทยแลนด์(ยิ้ม)”

เพิ่งออก THE 1ST ALBUM ที่มีชื่อว่า <I’ve IVE> มาพร้อมกับเพลงไตเติ้ล I AM อยากให้พูดถึงความพิเศษ? “อย่างที่ทุกคนทราบนะคะ IVE THE 1ST ALBUM เป็นอัลบั้มเต็มรูปแบบของพวกเรา แล้วก็มีหลายเพลงอยู่ หวังว่าทุกคนจะชอบและติดตามค่ะ”

ถ้าจะมอบเพลงหนึ่งในอัลบั้มให้กับ DIVE ชาวไทย เลือกเพลงอะไร? “มีหนึ่งเพลงที่วอนยองเป็นคนเขียนเนื้อเพลงด้วยคือเพลง Shine With Me ซึ่งตั้งใจเขียนเพื่อแฟนๆ เลย อยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูค่ะ”

ทำไมถึงเลือกเพลง I AM เป็นเพลง Title ในอัลบั้มนี้? “เพลงนี้เนื้อเพลงและคอนเซ็ปต์ทั้งหมดสื่อถึงความมุ่งมั่น ว่าชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของ มันจะเป็นการให้กำลังใจกับแฟนๆ และคนที่ฟังเพลงนี้ด้วย (ในเอ็มวีก็เลยกระโดดลงมาจากเครื่องบินเลย?) ตอนถ่ายน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ที่กระโดดลงมาเพราะว่าใจเราคือคิดถึง DIVE แล้ว เลยอยากจะรีบไปหา(ยิ้ม)”

มาถึงเมืองไทยแล้วพอจะพูดภาษาไทยบ้างได้ไหม? “รักนะจุ๊บจุ๊บ DIVE จึ้งมาก คิดถึงนะ แต่ว่าอยากให้พี่นุ้ยช่วยสอนด้วย” จากนั้น ดีเจนุ้ย ได้สอนให้สาวๆ พูดประโยคที่กำลังเป็นไวรัลในติ๊กต็อก หลังจากที่ตัวเองถาม “แกเป็นใคร จับฉันมาทำไม แกต้องการอะไร” ซึ่งสาวๆ ได้พูดพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงและชัดเจนว่า “ฉันคือนะนุดต่างดาว” เรียกเสียงหัวเราะในความน่ารักน่าเอ็นดูของสาวๆ ได้อย่างดังสนั่น

ฝากถึง “IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queens> IN BANGKOK” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้? “อยากขอบคุณทุกคนที่จะมาเจอพวกเราในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยบ่อยมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ทุกคนอยากที่จะเจอแฟนๆ ในแฟนคอนเสิร์ตแล้ว เพราะว่าพวกเราตั้งใจเตรียมโชว์มามากๆ”

“ที่สำคัญต้องขอบคุณ DIVE ชาวไทยทุกคนอีกครั้งที่ช่วยสร้างความทรงจำที่ดีๆ ในประเทศไทยให้พวกเรามาตลอด ฉะนั้นพรุ่งนี้และมะรืนนี้ในแฟนคอนเสิร์ตพวกเราก็มาช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกัน พวกเราคิดถึง DIVE ชาวไทยมากๆ ดีใจที่ได้มาเจอกันอีก ยังไงมาสนุกกันให้เต็มที่นะคะ” สำหรับ IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queens> IN BANGKOK จัดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคมนี้ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี