พวก ส.ส. ไม่เดียงสา อุตส่าห์ไปลงคะแนนให้เพราะผัวขอ เดือดไม่หยุด กานต์ แจงด่ายับพรรคไหน เสียดายสิทธิไปลงให้เพราะผัวกูแท้ๆ

หลังจากออกมาโพสต์ด่าเดือด ส.ส.ปากหมา ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ทำเอาสงสัย กานต์ วิภากร ภรรยา เสก โลโซ ร็อกเกอร์คนดัง หมายถึงพรรคการเมืองไหน ล่าสุด กานต์ โพสต์แชร์ข่าวตัวเอง พร้อมแคปชั่นชัดๆ บอกเลยว่า

“จะด่าใครล่ะ? ก็พรรคตรงข้ามกับผัวกูอ่ะแหละ แม่งอุตส่าห์ไปลงคะแนนให้ เพราะผัวขอ หลังจากนั้น เลอะเทอะมาก ปากแต่ละคน ขนาดนี้ยังไม่เจียมตัวอีกนะ ยังมีหน้ามาบอกว่า อีกสี่ปีเจอโรม จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ มึงกล้าพูดนะพวก ส.ส. ไม่เดียงสาเลย กว่าจะรู้เดียงสา!!

“ I don’t fuxx with no fake friends กูไม่รู้จักมึงแต่กูใจเย็น ส่งอะไรมา let me leave on sent มึงมันเด็กน้อย Ben 10 !!” ใครแน่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่? *** เสียดายเวลาเสียดายสิทธิ์ที่ไปลงคะแนนให้ เพราะผัวกูแท้แท้ ด่าแม่งอยู่เนี่ยทุกวันน่ะ!!”