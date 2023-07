อันฮโยซอบ พระเอก Dr.Romantic ตื่นเต้นเจอ “พอลจักไทย” ครั้งแรก อ้อน “เจอกันพรุ่งนี้-รักนะครับ”

วันที่ 21 ก.ค.2566 ที่ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว “อันฮโยซอบ” พระเอกสุดหล่อจากซีรีส์ที่ตราตรึงใจคนดูนับไม่ถ้วน อาทิ Lovers of the Red Sky, Business Proposal และล่าสุด Dr. Romantic 3 ที่เพิ่งลาจอไป เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวแฟนมีตติ้ง 2023 อันฮโยซอบ เอเชีย ทัวร์ <เดอะ เพรสเซนต์ โชว์> “เฮียร์ แอนด์ นาว” โดยผู้จัดคุณภาพ บริษัท เฟโอห์ จำกัด แท็กทีมต้นสังกัดเกาหลี เดอะ เพรสเซนต์ คัมพะนี

พระเอกหนุ่มปรากฏตัว พร้อมกับยกมือไหว้และกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ” จากนั้นได้กล่าวต่อว่า “ผมอันฮโยซอบ ดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่ได้มากรุงเทพฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทย ก่อนอื่นเลยคืออากาศร้อนมาก คล้ายๆ กับอากาศที่เกาหลีตอนนี้เลย แต่ว่าเมืองไทยสวยมากๆ เลยครับ แล้วก็คนไทยไนซ์และน่ารักมาก”

กิจกรรมที่อยากทำเมื่อมาถึงเมืองไทย? “อยากไปไนท์มาร์เก็ต อยากไปตลาดกลางคืน อีกอย่างคืออยากกินผัดไทยที่เป็นไทยแท้ที่คนไทยทำเอง เพราะปกติกินแต่ที่เกาหลีอย่างเดียว แล้วก็อยากกินเบนโตะ(ขนมปลาหมึกอบ)มากๆ แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีเบนโตะอยู่เต็มไปหมดก็เลยกินอย่างอร่อยมาก”

เมื่อวาน(20ก.ค.)มีแฟนๆ ชาวไทยไปรับที่สนามบินด้วย รู้สึกอย่างไร? “เอาจริงๆ แล้วรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากๆ ที่ทุกคนมากันเพราะว่ามันร้อนมากๆ เลย แต่ทุกคนก็ยังมา แต่ผมก็มีความสุขมาก ดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยครับ”

คิดว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรที่ทำให้คนหลงรักกันขนาดนี้ เพราะตอนนี้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึง 12 ล้าน Followers เลยทีเดียว? “คิดว่าน่าจะเป็นเพราะบทต่างๆ ที่ผมแสดงในละครมากกว่า ทุกคนก็เลยรักผม” จากนั้นพิธีกรได้ถามแฟนคลับว่าเป็นเพราะอะไรถึงรักผู้ชายคนนี้ แฟนๆ ต่างส่งเสียงพร้อมกันว่า “น่ารัก” ซึ่ง อันฮโยซอบ ได้ถามกลับว่า “ผมตัวใหญ่ไปไหมที่จะน่ารัก”

ได้ข่าวว่าเป็นทาสแมว? “แมวผมชื่อ พาอุล นะครับ ตอนนี้อายุ 6 ขวบแล้ว จริงๆ แล้ว พาอุล เป็นชื่อของตัวผู้เป็นชื่อผู้ชาย ตอนที่พามาเลี้ยงผมก็นึกว่าเป็นผู้ชาย แล้วพอจะพาไปทำหมันถึงได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงนี่นา ตอนนี้ผมเลยได้เป็นโอป้าของน้องพาอุลแทน”

นอกจากหน้าตาอันหล่อเหลา ความสามารถด้านการแสดงก็ไม่ธรรมดา ได้รับรางวัลนักแสดงชายมากมาย? “ต้องขอบคุณมากๆ เลยครับ ไม่ว่าผมจะทำอะไรทุกคนก็ช่วยมาชมละครกัน ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากขอบคุณที่สุดเลยครับ (มีบทบาทไหนที่อยากเล่นอีกไหม?) จริงๆ แล้วอยากลองหลายๆ แบบเลย แต่ว่าตอนนี้ที่อยากเล่นเป็นพิเศษก็จะเป็นเมโลจ๋าๆ แบบโรแมนซ์ แล้วก็พวกแอ๊กชั่นครับ”

งานแฟนมีตติ้งในวันพรุ่งนี้(21ก.ค.)ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง รวมทั้งเป็นครั้งแรกที่จะได้พบกับแฟนๆ ชาวไทย รู้สึกอย่างไรบ้าง? “ตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ผมอยู่แต่ที่กองถ่ายอย่างเดียวเลย ซึ่งก็จะมีโอกาสคุยกับแฟนๆ ผ่านทางออนไลน์อย่างเดียว แล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยว่ามีกันอยู่จริงหรือเปล่า แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง รอบนี้พอจะได้มาเจอกันจริงๆ แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากเจอมากๆ เลยครับ”

อยากทราบถึงคอนเซ็ปต์ของแฟนมีตติ้งครั้งนี้ ทำไมต้องเป็น <THE PRESENT SHOW> และ “here and now”? “ชื่อแฟนมีตติ้งในครั้งนี้คือ “here and now” ซึ่งแปลว่าตอนนี้และวินาทีนี้อยากให้เรามามีความสุขไปด้วยกัน” จากนั้นพระเอกหนุ่มได้อ้อนพอลจัก(ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) เป็นภาษาไทยว่า “เจอกันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ” นอกจากนี้ยังมีภาษาไทยที่เจ้าตัวเตรียมมาอีกว่า “รักนะครับ” และ “ห้องน้ำ” ซึ่งคำหลังนี้เป็นชื่อของเพื่อนเลยจำคำนี้และพูดได้

ฝากถึงแฟนๆ ชาวไทย? “ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาเจอกัน ผมรอช่วงเวลานี้มานานมากๆ ดีใจที่ได้เจอทุกคนแบบนี้ แล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะมาสนุกด้วยกัน รวมถึงขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่มากันวันนี้ด้วยนะครับ”

สำหรับ 2023 อันฮโยซอบ เอเชีย ทัวร์ <เดอะ เพรสเซนต์ โชว์ อิน แบงคอก> “เฮียร์ แอนด์ นาว” มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว