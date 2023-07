คอซีรีส์อาลัยดาราหนุ่ม เคยมีผลงานเพลง เคยมาโชว์ผลงานที่เมืองไทย ช็อกนักแสดงหนุ่ม ชองลิม เสียชีวิต ในวัย37ปี ผลงานซีรีส์ฮิต-แฟนๆอาลัย

สำนักข่าวหลายประเทศร่วมแสดงความอาลัยรายงานข่าวในโซเชียล หลังจากวงการบันเทิงเกาหลีใต้สูญเสียอีกครั้ง มีรายงานข่าวล่าสุดยืนยันการเสียชีวิตของ “ชองลิม” (Chung Lim) ดาราศิลปินหนุ่มมากความสามารถ วัย 37 ปี หลังป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และจากไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของทางครอบครัว

“ชองลิม” ถือเป็นดาราศิลปินที่แฟนเพลงเคป๊อปและคอซีรีส์เกาหลีต่างคุ้นหน้าคุ้นตา เพราะมีผลงานแสดงซีรีส์ฮิตอย่าง I’m Sorry, I Love You ผลงานจากปี 2004 ที่นำแสดงโดย “โซจีซบ”(So Ji Sub) นอกจากนี้ยังร่วมแสดงในซีรีส์ Dream ผลงานจากปี 2009 ที่นำแสดงโดย “จูจินโม” (Joo Jin Mo) และ “คิมบอม” (Kim Bum) ด้วย

นอกจากนี้ “ชองลิม” ซึ่งจบการศึกษามาจากสถาบันชื่อดังอย่าง Korea National University of Arts และมีฝีไม้ลายมือโดดเด่นมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง ยังเคยปล่อยผลงานเพลงทั้งอัลบั้ม Step ในปี 2009 และอัลบั้ม Show Up ในปี 2010 จนเคยมาโชว์ฝีมือในไทย สำหรับพิธีศพของ “ชองลิม” ได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม ณ โรงพยาบาลย่านคังนัม โดยทางครอบครัวเปิดให้แฟนๆ เข้าเคารพศพด้วย

#ChungLim

ที่มา TNNONLINE