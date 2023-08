บอล กฤษณะ ถอยรถหรูป้ายแดง เมินดราม่าแม่ยายโพสต์ฟาดแรง ชาวเน็ตโยง

โพสต์คลิปอารมณ์ดีวันดี บอล กฤษณะ สามี อุ้ม ลักขณา ถอยรถหรูป้ายแดง เมินดราม่าหลังแม่ยายโพสต์ฟาดแรง ชาวเน็ตโยงวุ่นชีวิตคู่ลูกสาว

เป็นที่ถูกจับตาปัญหาชีวิตคู่ นักแสดงสาว อุ้ม ลักขณา เมื่อ บอล กฤษณะ สามีอุ้ม ลักขณา ออกมาโพสต์ข้อความว่า “ในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัว ผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุด กลับมีหลายๆ มิตรภาพ ที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมยังมีค่า และยังมีความดีอยู่บ้าง ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วง ตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆ ครับ” ด้าน อุ้ม ลักขณา ก็โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษว่า And In the end All I Learned was how to be strong alone และในที่สุด สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ การอยู่คนเดียวอย่างเข้มแข็งได้อย่างไร ทั้งยังโพสต์ภาพกับลูกสาว แคปชั่นว่า ขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกัน ตลอดไป #ดวงใจของแม่‍

อ่านข่าว – เดือด แม่อุ้ม ลักขณา ฟาดอย่าเห่าลับหลัง ไม่เคยขอมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้าน ลั่นไม่แมนเลย

ขณะที่ คุณแม่ของสาวอุ้ม โพสต์เดือดฟาดแรง ลั่นอย่าเห่าลับหลัง ความลับไม่มีในโลก แถมยังบอกด้วยว่า ไม่เคยขอเงินสักสลึง มีแต่ให้ยืมทีละเป็นล้าน ทำเอาชาวเน็ตโยงวุ่นประเด็นร้อนชีวิตครอบครัวลูกสาวนั้น

ล่าสุดวันนี้ 7 ส.ค. 2566 บอล กฤษณะ ซึ่งอยู่เชียงใหม่โพสต์คลิปไอจีสตอรี่ถอยรถหรู BMW ทะเบียนป้ายแดงเชียงใหม่ พร้อมทั้งบอกด้วยน้ำเสียงสดใสว่า “ถอยรถครับ วันดีวันนี้ หู้วววว”