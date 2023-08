“มีนตรา อินทิรา” แจงคลิปเต้าโผล่ ลั่น ไม่ได้ตั้งใจโป๊เกินงาม

กลายเป็นประเด็น ที่ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนๆ หลังนักร้องลูกทุ่งสายเซ็กซี่ อย่าง “มีนตรา อินทิรา” มีคลิปให้ถูกพูดถึงอย่างหนักในโซเชี่ยล เกี่ยวกับการแต่งตัวของขณะร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งชุดดังกล่าวเป็นชุดเกาะอก ตรงกลางเป็นผ้าซีทรู เห็นถึงเนื้อข้างใน

โดยคอมเมนต์ได้ถูดกแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายเห็นด้วยก็บอกว่าสวยและเซ็กซี่ แต่อีกฝ่ายมองว่าโป๊เกินงาม และอยากให้กลับมาแต่งตัวสไตล์เดิมดีกว่า ขายเสียงดีแล้ว ไม่น่าต้องมาแต่งตัวแบบนี้

โดยต่อมา มีนตรา ได้ชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่ เผยว่า “จากกระแสเรื่องชุดที่มีนใส่โชว์เมื่อคืน ด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่มจอยๆ ชิลๆ มีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีน และก่อนขึ้นเวทีเราได้ดูความเรียบร้อยแล้ว แต่พอเริ่มทำการแสดง เต้นเอย นั่งเอย เดินเอย เลยทำให้เสื้อมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็น มีนเองมาเห็นอีกทีตอนจบโชว์และมาแชร์คลิปสตอรี่ไอจี ที่มีพี่ๆ หน้าเวทีแท็กมา เลยได้เห็นชัดๆ

เอาจริงมีนเห็นมีนก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะ เพราะมีนไม่ไดตั้งใจให้มันโป๊ขนาดนั้น ตั้งใจให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้โป๊ แต่ภาพออกมามันโป๊เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะ ถ้าเผื่อครั้งหน้า หน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป๊ ก็ส่งซิกส์บอกกันได้น้า บางทีทีมงานก็คอยซัปพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลัก เลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ ขอบคุณค้าบบบ”

นอกจากนี้ เธอยังโพสต์ภาพตัวเอง พร้อมแคปชั่นว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้น สำหรับคนที่เป็นห่วง ไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะ เพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่า สิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือ “ผิดกาลเทศะ” อะไรเลย และมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่า ” We don’t always have to agree with each other but it’s important that we learn to RESPECT. ” จบ เรื่องเงียบ ไปหาชุดต่อไปใส่ก่อนเด้อออ