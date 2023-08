มิ้วกี้ เปิดตัวตนนักรักตัวแม่ ชี้เหตุผลที่คนไม่ชอบ เคลียร์จบปมคาใจกับสามีเก่า

ท่ามกลางกระดราม่าเรื่องความรักถาโถม แต่เรื่องงานของดาราสาว มิ้วกี้ ไปรยา ก็ถือว่าปังสุดๆ หลังขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัว กับภาพยนตร์สายแซ่บผสมสายมูเตลู “นะหน้าทอง”

ล่าสุด เธอเดินสายโปรโมทหนัง ที่ข่าวสด พร้อมทั้งเปิดใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ที่ทำให้ต้องป่วยขั้นรุ่นแรง อีกทั้งยังเผยตัวตนของเธอที่หวังว่าใครฟังแล้วอาจจะมอง มิ้วกี้ เปลี่ยนไป

ตอนนี้เป็นนางเอกเต็มตัว?

“จริงๆมิ้วกี้ถ่ายเอ็มวี ภาพยนตร์โฆษณามาเยอะตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความที่ทุกคนพึ่งจะเห็นมิ้วกี้ในรูปแบบของการเป็นยูทูบเบอร์ เพราะว่าในช่วง 10 ปีที่แล้วตอนนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่ได้มีมากขนาดนี้ ไม่ได้มีช่องทางที่คุณจะได้เห็นเรามากขึ้นขนาดนี้ แต่พอเราได้ทำ Chanel เลยทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น ซึ่งหนังก็ถ่ายมาบ้างแต่เรื่อง “นะหน้าทอง” กลับมาเป็นนางเอกแบบเต็มตัว 100%”

ที่ผ่านมามีคนตั้งคำถามทำงานอะไรทำไมถึงรวย?

“หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีธุรกิจ หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นนักธุรกิจ มิ้วกี้มองว่าหน้าที่ของมิวกี้คือเอนเตอร์เทนเนอร์ เราอยากนำเสนอรูปแบบ เช่น แนะนำเพื่อนสาวว่าฉันไปช้อปปิ้งที่นี่นะ ฉันใช้อันนี้ ทำนู่นทำนี่ทำนั่น มัวแต่คิดเรื่องเหล่านี้มากกว่าที่จะโชว์บทบาทของการทำงาน คนก็เลยอยากจะรู้ว่าตกลงจะทำอะไร

ซึ่งจริงๆธุรกิจที่ทำมีหลายอย่าง ทั้งทำคนเดียว มีทั้งเป็นพาร์ทเนอร์กับเพื่อนด้วย แต่ไม่มีการทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะ การพนันออนไลน์ Forex 3d 5d 6d ไม่มีนะคะตรวจสอบได้เลย คือมันจะตลก ทุกครั้งที่มีข่าวอักษรย่อ คนจะโยงไปว่าทำไมไม่มาตรวจสอบมิวกี้บ้าง มิวกี้ก็อยากจะถามกลับไปว่า คือฉันทำ YouTube มาก็คือ5ปีแล้ว ดีเอสไอไม่ปล่อยหรอกเขาต้องตรวจอยู่แล้ว”

มรสุมชีวิตเริ่มขึ้นตั้งแต่เลิกสามี (แดนนี่)?

“มิ้วกี้ที่รู้สึกว่าตัวเองเจอแต่เรื่องใน NEGATIVE ที่มาจากคอมเม้นต์ต่างๆที่ไม่รู้จักเราเลย มิ้วกี้ตกไปอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นจนป่วยหนักมากเกือบ2ปี การที่เราเลิกกับสามีไป ถ้ามิวกี้เป็นคนปกติทั่วไปมันก็จะเป็นเรื่องปกติ ก็จะมีแค่ครอบครัวและสามีเก่าและเพื่อนอีกไม่กี่คนที่เสียใจไปกับเรา แต่พอด้วยความที่เป็นมิ้วกี้ ทุกคนมันคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟ็กต์ ครอบครัวแกดีจะตาย แฟนแกรักแกจะตาย ทำไมแกทำตัวแบบนี้ ทำไมแกมูฟออนไว และหลังจากนั้นคือข่าวมันกลับตาลปัตรไปหมดเลย

จากที่ทุกคนชื่นชมเป็นครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวที่น่ารัก กลายเป็นกลับตาลปัตร บอกผู้หญิงคนนี้ไม่ดี เชื่อมโยงผิดไปหมดเลย ตอนแรกเราก็คิดว่ารับมือไหว แค่เราเลิกกับสามีเราก็เสียใจแทบจะทรมานอยู่แล้ว ไม่ว่าใครจะบอกเลิกใครเสียใจอยู่แล้ว แล้วอยากให้รู้ว่าการที่มิ้วกี้จะตัดสินใจทำอะไรมันต้องใช้เวลา เราเจ็บป่วยจากการหย่าร้างอยู่แล้ว แล้วเราก็มาเจอข่าวที่มันไม่เป็นความจริง เจอ Toxic คอมเม้นต์ก็แย่แล้วดาวน์ไปเลย พอเรามีความรักครั้งใหม่ก็กลายเป็นข่าวอีกข่าว เสียไปถึงคนที่เราคบด้วยลามเยอะแยะไปหมด กลับตาลปัตรพลิกโผล

คือมันมีคอมเมนต์นึงเราเจ็บปวดบอกว่า ‘คือเมื่อก่อนชอบมิ้วกี้มากเลยติดตามตามตลอด ตั้งแต่เลิกกับสามี เกลียด’ มิวกี้เลยมองว่า ฮะ?! คือมันขนาดนั้นเลยหรอ คือไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรเขาก็จะพยายามหาเรื่องมาด่าเราได้อยู่ดี แล้วมันก็ทำร้ายจิตใจเรามาเรื่อยๆ จนมาเรื่องของอดีตผู้จัดการ (โกงเงิน) เราอยู่ด้วยกันมานานรักกันมากๆ เรารักเขาเหมือนน้องสาว ตอนนั้นก็เป็น panic attack ร่วม

แล้วก็มาถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับแฟน (หนุ่มเชฟ) มันก็เลยหนักมาก คือเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมันผ่านเรื่องราวหลายขั้นตอน คือมันอยู่ในจังหวะของเรื่องผู้จัดการด้วย หลายเรื่องมากมันก็เลยเกิดอาการขั้นรุนแรงที่ไม่ไหวแล้ว

ถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไง คือให้ข่าวสดรับรู้เป็นที่แรกเลย เพราะว่าเป็นที่แรกที่สัมภาษณ์มิ้วกี้ในเรื่องนี้ ถ้าถามถึงสภาพจิตใจ ตอนนี้ให้ 80 เลย แต่ก่อนหน้านี้ คือ0 สัมภาษณ์ไปยิ้มไปแต่ในใจคือสลายไปแล้ว มันไม่ได้เหมือนถูกมีดกรีด คือหัวใจมันถูกสับจากความเจ็บช้ำ ความตราหน้าตราบาป จนเราลืมไปแล้วว่า มิ้วกี้ ไปรยา คือคนที่สนุก ตลก ชอบให้ความสุขคนอื่น ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใคร ตื่นมาคือเศร้าไม่มีความสุข คือบางคนจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราทำ คือการพีอาร์ แต่มิ้วกี้เข้าใจว่าตัวเองคือคนปกติไม่ได้คิดว่าตัวเองคือคนดังหรือ Celebrities”

เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมถึงมีคนที่ไม่ชอบเรา?

“มิ้วกี้ว่าเป็นเพราะคาแรกเตอร์ มิ้วกี้ว่าคาแรกเตอร์ของมิ้วกี้ที่เป็นคาแรกเตอร์ที่หลายๆคนแต่ไม่ใช่ทุกคน เขาไม่ชอบ เพราะหนึ่ง กล้าได้กล้าเสียกล้าพูด และเปิด ทุกคนเตือนบอกว่า ต่อไปนี้มี ปิดเลยนะ เงียบเลยนะ ไม่ต้องเปิดตัวเลย ไม่ต้องให้ใครรู้เลยทั้งสิ้น มิ้วกี้ก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติ แล้ว มิวกี้ ไปรยา ไม่ได้ถามอะไรก็โดนด่าอยู่แล้ว เปิดก็โดนด่า ปิดหนักกว่าเดิมนะ แอบซุ่ม มีอักษรย่ออีก แอบกินอีก กลายเป็นว่ามันจะไปกันใหญ่ ก็เลยคิดว่าทำไมไม่ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติ

ก็เคยถามนะว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรา ไม่ต้องให้ใครตอบให้เลย ตอบได้ง่ายๆเลย อะไรที่เราเป็น จริงๆแล้วบางครั้งเขาอาจจะอยากเป็นแบบเรา แต่เขาแค่เป็นมันไม่ได้ มันก็เลยทำให้เขาไม่ชอบ คือวันนี้เกลียดแต่อีก 20 ปีข้างหน้า เขาอาจจะมองว่า เอออีนี่มันเรียว มันจริงก็ได้ แล้วมิ้วกี้รู้สึกว่าคาแรกเตอร์ที่มิ้วกี้พูดชัดเจน บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะอีนี่มั่นอะไร แต่คือทั้งนี้ทั้งนั้น ดราม่าต่างๆที่มันเข้ามา มิ้วกี้ไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเลย”

ได้รับฉายาเป็นนักรักตัวแม่ เปลี่ยนแฟนบ่อย?

“คือมิ้วกี้เปลี่ยนแฟนบ่อยจังเลย ถ้าให้นับนะตั้งแต่เลิกกับสามีจะสองปีแล้ว ก็เปลี่ยนแฟนมาทั้งหมดสองคน (เคและเชฟ) แล้วทั้งสองคนก็เป็นหนุ่มโสดไม่ได้ไปแย่งสามีใครมา อันเนี่ยมิ้วกี้คิดว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปแย่งแฟนใคร ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใคร ฉะนั้นก็ Let it go”

ข่าวมั่วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอยากจะอธิบาย?

“คือมิ้วกี้ได้มีการเคลียร์ใจกับสามีเก่าไปเรียบร้อยแล้ว ว่ามิ้วกี้ไม่ได้มีชู้ แล้วการเปิดตัวครั้งนั้น (หนุ่มเค) มิ้วกี้ไม่ได้แบบว้าว Grand Opening This is my boyfriend มันไม่ใช่ คือมันเป็นแค่การเจอกัน แล้วตอนนั้นไม่ได้มีสถานะอะไรด้วยซ้ำ เรื่องนี้มันเลยแบบทำให้คนเข้าใจผิด ณ เวลานั้นมากๆว่า มิ้วกี้ทิ้งสามีเก่าเพราะว่ามีผู้ชายใหม่ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยากอธิบายอะไรแล้ว เพราะว่ามิ้วกี้รู้สึกว่า มิ้วกี้รู้คนในครอบครัวมิ้วกี้รู้ คนรอบตัวมิ้วกี้รู และ สามีเก่ามิ้วกี้รู้ ก็พอแล้ว”

เห็นว่าเข็ดกับความรัก และมัมมองตอนนี้ยังมีคิดเรื่องแต่งงานไหมในหัว?

“จริงๆเป็นคนที่ชอบมีความรักมาก เป็นคนชอบความมุ้งมิ้ง เราเหนื่อยอ่ะเนาะ เราเป็น Working Women เป็นสายสตรอง บางครั้งเราก็อยากจะกลับบ้านมาทำตัวเล็กๆ แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเข็ดอยู่ถ้าความสัมพันธ์ครั้งต่อไป ขอแบบ healthy relationship จริงๆ ส่งกำลังใจให้กันช่วยกันผลักดัน ให้กำลังใจกันจริงๆ”

“คือฉันเป็นคนน่ารักมากเลยนะเธอรู้ป่ะ ไม่ได้เป็นคนเฟียซอะไรขนาดนั้น เป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยนะ และเซนซิทีฟมากๆ แต่ด้วยลุกส์ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ คือเป็นคนตลกมากๆ”

แล้วสเปคยังเป็นสายฝ.อยู่ไหม?

“ถ้าให้ถามก็ใช่ แต่ตอนนี้ชาติใดก็ได้แล้วอ่ะ เรื่องแต่งงาน มิ้วกี้ยังมีความหวังในใจเสมอว่ามันต้องมีสักวันที่มีคนที่มันแมตช์ชิ่งกับเราจริงๆ แล้วก็จะอยู่กับเราไปจนแบบว่าสุดท้ายของชีวิต หรืออาจจะไม่มีก็ได้ แต่ก็ไม่ได้ปิดถ้าสมมุติจะต้องแต่งงานรอบสอง ก็แอบส่ง reference ให้เพื่อน เผื่อว่าผู้ชายจะขอแต่งงานแล้วไปถามเพื่อนว่าเซอร์ไพรซ์มิวกี้ยังไงดี เพื่อนจะได้มาไม่มาแบบทำบ้งๆ ทำผิดทำถูก”