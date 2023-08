ใบเฟิร์น สุดเขิน เล่าจังหวะเผลอเรียกนาย ที่รัก ปัดหวานสยบข่าวสั่นคลอน

ใบเฟิร์น สุดเขิน / หลังคู่รัก “นาย ณภัทร” และ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ควงกันไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด และจัดโมเมนต์หวานแบบถี่ๆ ให้แฟนคลับรับความฟินกันไปแบบจุกๆ แถมไลฟ์สดคู่หลุดเรียก ที่รักที่รัก จนแฟนแฟนกรี๊ดสนั่น

ล่าสุด (17 ส.ค.2566) ใบเฟิร์น ออกอีเวนต์ในงาน AMERICAN EAGLE FIT IN STAND OUT ณ โซน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัว Friends of American Eagle Thailand ซึ่งสาวสวยได้เล่าโมเมนต์น่ารักๆ ของทริปนี้ให้ฟัง

ถามถึงทริปเขาใหญ่? “ก็ไปเขาใหญ่มาค่ะ ปุบปับทริป เราจะเปิดกล้องละครแล้ว มีวันว่างพอดีกันเลยไปอ่านบทที่โน่นค่ะ”

ในไลฟ์เราเรียก “นาย” ว่าที่รัก? “มันก็มีหลายคำ ไม่ได้มีแค่คำนี้ เรียกชื่อก็ยังมีอยู่ (ทำไมเราเสียอาการ?) ก็ไม่ได้ตั้งใจ (หัวเราะเขิน)”

คำนี้ชินปากที่สุด? “มันก็มีหลายคำ สลับกันไป” “นาย” ว่ายังไงที่เราหลุดเรียก? “เหมือนเขาจะยังรู้ไม่ทันเรา (ย้อนดูไหม?) ย้อนค่ะ ถามว่าเขาเรียกเราว่าอะไร ก็มีหลายคำค่ะ (ชอบคำไหนที่สุด?) คำไหนก็ชอบหมดค่ะ ชอบทุกคำที่เขาเรียก (เรียกอะไรบ้าง?) เฟิร์น , ใบ พอแล้วๆ ไปถามเขาแล้วกัน”

หลายคนบอกรอคำนี้มานาน? “อันนั้นเราไม่ได้คิดว่าคนดูรอฟังเรา มันแบบเพลิดเพลิน ก็บังเอิญเรียก (ปลดล็อกไหม?) ไม่ค่ะ เขิน เขินมากกว่า”

คนแซวเยอะ เรามีสั่งห้ามไหม? “เพื่อนเราไม่เคยสั่งห้ามใครได้อยู่แล้ว เราก็ได้แต่เขินในมุมเงียบๆ ของเรา ก็มีคนแท็กมาเยอะค่ะ”

นอกจากเรียกที่รักแล้ว ยังมีป้อนอาหารด้วย? “อยากให้เขาชิมก๋วยเตี๋ยวเฉยๆ เพราะอร่อยค่ะ (โมเมนต์เยอะนะวันนั้น?) เขาเป็นคนดูแลแบบนั้นอยู่แล้ว ไม่รู้จักน้ำส้มสายชูดองที่เขียวๆ ก็เลยมีเหตุการณ์ให้เขาเดินไปหาให้ เขาก็น่ารักๆ ขอบคุณเขา”

ทำไมเลือกไปเขาใหญ่? “เฟิร์นว่ามันใกล้ แล้วจริงๆ ปกติเวลาจะอ่านบทเฟิร์นก็จะไปเขาใหญ่อยู่แล้วค่ะ”

หลังจากนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเจอกัน เพราะต่างคนต่างเปิดกล้องละคร? “ใช่ค่ะ อันนี้ปุบปับ ตัวเขาก็จะเปิดกล้องละคร เราก็จะแบ่งคิวอ่านบทของใครของมันไว้อยู่แล้วโดยปกติของนักแสดง อันนี้ปุบปับก็เลยว่าไปอ่านบทที่โน่นไหม ก็ได้อ่านครบหมดเลยค่ะ”

ถ้าไม่ค่อยได้เจอกัน จะคิดถึงกันไหม? “เราคุยกันตลอดนะ มันเป็นธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้ว แต่ก็มีคุยโทรศัพท์ แซต ทริปที่ไปก็รู้สึกดี เพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในพื้นที่ของกันและกัน แต่ก็ทำการบ้านของใครของมัน น่ารักดีค่ะ”

เป็นการตักตวงความสุขก่อนเปิดกล้อง? “ใช่ค่ะ ถ้าได้เจอกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแม้จะนิดเดียว เพราะทุกคนมีภารกิจของตัวเองอยู่แล้ว ได้เจอกันแวบๆ ก็มีความสุขค่ะ”

เป็นการสยบข่าวก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์สั่นคลอน? “ไม่หรอกค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับข่าว มันเป็นจังหวะเวลา จะเปิดกล้องแล้วเท่านั้นเอง”

ความหวานคู่เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ? “จริงๆ มันก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้ว แต่แค่บางทีไม่เคยได้เห็นต่างหากเวลาพวกหนูอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไง (หวานตลอดเวลา?) พอเห็นเป็นคลิปที่ทุกคนอัดก็เลย อ๋อ! มันดูหวานนะ เวลาที่เรานั่งคุยกันปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าดูหวาน”

แสดงว่าเราก็เรียกที่รักชินแล้ว แค่คนฟังอาจจะยังไม่ชิน? “(ยิ้มเขิน) ก็เรียกหลายคำ เรียกบ่อยหลายคำ (เรียกเขาเบบี๋?) ก็มีคำประมาณนั้น แล้วก็มีชื่อ (ไม่มีไอ้นายแล้ว?) ไม่ๆ เขาชอบงอนค่ะ”

ไปหา “แม่หมู” มาเป็นอย่างไรบ้าง? “ก็มีค่ะ ช่วงที่เฟิร์นกลับจากญี่ปุ่น ซื้อขนมมา ก็เอาไปให้แม่ช่วงวันแม่ที่ผ่านมาค่ะ เจอกันก็โอเคนะคะ (อบอุ่นเหมือนเดิม?) ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนและเวลา รายละเอียดเฟิร์นว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาดีกว่าค่ะ สำหรับหนูก็ยังโอเคเหมือนเดิมค่ะ”